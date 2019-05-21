В Казани началось оглашение приговора по резонансному делу о пожаре в ТЦ "Адмирал"

В Кировском районном суде началось оглашение приговора по резонансному уголовному делу о пожаре в Торговом центре "Адмирал". Напомним, пожар произошел 11 марта 2015 года. Из-за вспыхнувшего огня и его быстрого распространения на площади свыше 4 тысяч квадратных метров полностью сгорело здание ТЦ, погибли 19 человек и более 70 получили ранения. В огне погибло имущество предпринимателей на сумму более одного миллиарда рублей.

На скамье подсудимых 12 человек - директор ООО «Заря», арендатор ТК «Адмирал» Гусейн Гахраманов, его заместители Николай Каекин и Гюльгусейн Наджафов, гендиректор ОАО «Инвестиционная строительная компания» и ЗАО «Управляющая компания «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин, экс-начальник межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП Татарстана Жанна Алпарова, экс-пристав-исполнитель Минзиля Сафина, специалист региональной инспекции государственного строительного надзора Галия Исаева и пятеро рабочих - Наиль и Нияз Габдулхаевы, Фирдинат Ульданов, Альберт Халиков и Фанис Мухаметханов.

Их судят по нескольким статьям в зависимости от степени участия каждого: "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть 2-х и более лиц", "Подстрекательство к превышению должностных полномочий с причинением тяжких последствий", "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть 2-х и более лиц", "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть 2-х и более лиц".

Гособвинение во время суда запросило для подсудимых реальные сроки лишения свободы в общей сложности на 91 год.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Потерпевшими признали 703 человека.

Материальный ущерб, причиненный возгоранием, составил более 1,5 миллиардов рублей.

Потерпевшие предъявили иски о возмещении морального вреда на сумму более, чем 11 миллиардов рублей.

Государство оценило материальные затраты на ликвидацию пожара в 11,9 миллионов рублей.

Затраты на устранение последствий пожара оцениваются в 64,6 миллиона рублей.

Уголовное дело составило 344 тома, из них 77 это только обвинительное заключение.