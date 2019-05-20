"Таня, корми на руках!": в Ульяновске медсестры перинатального центра кричали и показывали средний палец около новорожденных

Немало шума наделало видео, появившееся в ряде ульяновских групп в соцсетях в конце прошлой неделе. На нем запечатлен перинатальный центр, где одна медсестра решила снять другую на камеру мобильного телефона.

Та девушка, что в кадре, начала отказываться брать новорожденного ребенка на руки и сопровождала свои слова демонстрацией среднего пальца. Девушка-оператор же, довольно громко кричала, призывая подругу все же взять младенца на руки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="900" height="900" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/709912" frameborder="0"></iframe> В Ульяновске медсестры перинатального центра кричали и показывали средний палец около новорожденных.соцсети

Девушек-медсестер уже вычислили. Обе работают в перинатальном центре "Мама". Они уже раскаялись в содеянном и попросили прощения. При этом, в медучреждении начали проверку.

- Администрацией Ульяновской областной больницы имени Ю.Ф. Горячева проведена служебная проверка по факту размещения в личных социальных сетях видео, отснятого в Перинатальном центре "Мама" на мобильный телефон. В результате проверки были установлены сотрудницы, снимавшие видео. Медицинские сестры раскаялись и принесли свои извинения в социальных сетях. Ранее подобных фактов в больнице не было зарегистрировано. Администрация больницы считает недопустимым подобное поведение. С целью предотвращения подобных случаев с коллективом Перинатального центра будет проведено совещание по соблюдению правил медицинской этики и деонтологии. Администрация больницы приносит свои глубочайшие извинения. Министр здравоохранения (Ульяновской области - Ред.) Сергей Панченко поручил кадровой службе Минздрава провести служебную проверку. Запрошены объяснительные с сотрудников и ответственных должностных лиц больницы, - прокомментировали инцидент в больнице имени Горячева.

Стоит отметить, что далеко не все пользователи интернета осудили поступок медсестер. Нет, большинство жителей Ульяновской области отмечали, что девушки ошиблись местом работы или, мягко говоря, не выросли и не поумнели.

Но, нашлись и те, кто в комментариях под видео встал на защиту медсестер. По мнению некоторых горожан, ничего незаконного на записи не показано и девушки просто дурачились, хоть и в рабочее время.