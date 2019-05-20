Больная раком жительница Казани ищет добрые руки для своей собаки

Жительница Казани Альбина М. ищет приемную семью для своей любимицы – 11-летней собаки Даши. Приют рыжей красавице нужен временный, пока хозяйка проходит лечение от онкологического заболевания.

- То, что я услышала от врача после обследования, повергло меня в шок, - рассказала корреспонденту «КП-Казань» Альбина. - Оказалось, что мое недомогание связано с онкологией. Назначили лечение, после которого есть шанс встать на ноги. Главное, не сдаваться и пройти все процедуры, терапии, в том числе и химию. Но пока мое состояние таково, что я по комнате передвигаюсь с трудом, не то чтобы гулять с собакой.

Рыжая Даша стала членом семьи Альбины случайно. Животных женщина любит, но, когда отправилась однажды на рынок, и не предполагала, что назад принесет щенка. Песик словно сам выбрал ее, когда женщина мельком заглянула в коробку с щенками, которых принесла на рынок незнакомая пенсионерка. Щенок так потянулся к женщине, что полез по головам своих собратьев, и Альбина решила, что домой уйдет теперь только с ним.

Передавая его женщине, пенсионерка уверяла, что Даша, так назвали собаку, почти благородных кровей: мама-бассет согрешила с дворнягой.

- Бассет там и рядом не гулял, - смеется Альбина. – Кто-то из родителей был спаниэлем, другой – длинношерстной таксой. Но мы не в обиде, мы же получили такое счастье, как наша золотая «колокольчик» Даша!

«Колокольчиком» собачку зовут за то, что она свое недовольство высказывает громким лаем. Даша предпочитает, чтобы все было «чинно-благородно»: без шума, без резких движений, и без посторонних «женского полу». Хозяйскую дочь и кошку пес обожает, но со своими сородичами может устроить свару, если те тоже девочки. Сторонится детей – они слишком шумные. Если детские крики сильно допекают, то может порычать и уйти, но укусить – ни за что!

В питании Даша ограничена: сухие корма ей не подходят, появляется аллергическая реакция. Ей готовят кашу, обожает овощи: морковь, сладкий перец, яблоки. Может даже пойти на преступление – утащить лакомство у зазевавшейся другой собаки. Дашу вынуждены держать на диете – если она объедается, то ей становится очень плохо.

- Даша наша настоящая нянька – когда кошка принесла котят, то собака вместе с мамой-кошкой выхаживала их, следила, чтобы не разбредались и не хулиганили, - рассказывает женщина. – Мы ее не дрессировали, просто любим ее, но основные команды она знает и выполняет: «место», «сидеть», «лежать», «фу» и «рядом». Кошек она не трогает, наоборот, пытается подружиться даже с дворовыми.

Передать на время – на пару месяцев, собаку Альбина вынуждена из-за своего ухудшающегося состояния. Выходить на прогулку даже дважды в день ей очень тяжело. Есть взрослая дочь, но и ее здоровье резко ухудшилось – женщину кладут в больницу.

Альбине часто приходится ездить в онкоцентр - 1-2 раза в неделю, а потом, после лечения, сил нет порой даже налить себе чаю. Дашу планировали пристроить в гостиницу, однако сейчас все средства маленькой семьи уходят на лечение двух женщин – мамы и дочери.

Альбина в соцсетях разместила объявление о своих проблемах, и на него откликнулась девушка. У нее уже есть одна собака. Вот только при знакомстве Даша не нашла с ней «общий язык» -животных даже пришлось разнимать. А когда вернулись домой, то собака обиделась на хозяйку и теперь не подходит к ней.

Собаку надо выгуливать как минимум, дважды в деньФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Сердце кровью обливается, когда смотрю на нее, - плачет Альбина. – Она как член семьи, и я очень переживаю, что с ней будет. Надеюсь, что найдется человек, который сможет взять нашу собаку на два месяца, пока идет лечение. Мы готовы заплатить, но только умеренную сумму, ведь сейчас все сбережения у нас идут на лечение.

Желающие помочь Альбине и Даше могут обратиться в редакцию «КП-Казань» по адресу: пр. Ямашева, 10, 3-й этаж, телефон: + 7 (843) 528 21 00 или + 7 (843) 528 20 30.