2019-05-19T11:29:06+03:00
Происшествия

"Все, у кого разные глаза, должны умереть!": в Татарстане парень свернул шею котенку на глазах у двух девочек

Студентки пытались пристроить животное в добрые руки, но принесли его на верную смерть
Владимир КРУПСКИЙ
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Котенок понравился девочкам, но не пришелся по вкусу парню.Котенок понравился девочкам, но не пришелся по вкусу парню.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вопиющий случай произошел накануне в Мензелинске, что в Татарстане. Две девочки, которые обучаются в местном техникуме нашли на улице белого котенка. Они сразу же обратили внимание на особенность животного - у котенка были разные глаза. Один голубой, другой серый.

Оставить его у себя девочки не могли. Тогда они решили разместить объявления и попробовать найти животному нового владельца. На объявления в социальных сетях откликнулся молодой человек.

Подробности поведали в одной из групп в соцсетях. Парень пришел на встречу, взял котенка, осмотрел, увидел, что у него разные глаза. А затем все произошло мгновенно. Парень, по данным автора поста в интернете, произнес фразу - "Все, у кого разные глаза, должны умереть!". После этого парень принялся сворачивать шею котенку. Причем, делал это медленно, котенок жалобно мяукал, девочки пытались помешать, но остановить агрессивного парня не могли. В итоге живодер убил котенка и выбросил его в траву. После этого он, как ни в чем не бывало, пошел дальше.

В соцсетях уже обсуждают произошедшее и просят найти живодера. Кто-то хочет обратиться в полицию. Другие же намерены найти злоумышленника и поговорить по-мужски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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