2019-05-16T18:57:06+03:00
Общество

Легко отличит естественную женскую грудь от искусственной: Казанские студенты придумали уникального робота

Вот только видео оказалось вирусным роликом, а ученых сыграли журналисты университетского ТВ [Видео]
Маргарита КРАСНОВА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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Во вторник, 14 мая, на youtube-канале студенческого телеканала Univer TV появился сюжет о молодых ученых Казанского федерального университета, которые в рамках курсовой работы разработали робота способного определить настоящая у женщины грудь или искусственная.

- Название этого аппарата «Голландский штурвал». Функционал роботизированного устройства пока ограничивается проверкой на наличие имплантов, - сообщает корреспондент.

Журналист взяла интервью и самих создателей робота – студентов 4 курса КФУ. Один из них – некто Сергей Колупаев рассказал, что их творение измеряет такие биометрические параметры, как симметричность, упругость, подвижность.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Однако «Комсомолка» выяснила, что «молодой ученый Сергей Колупаев» на самом деле является студентом факультета журналистики, сотрудником телеканала Univer TV Артемом Тупичкиным. Никакого отношения к созданию робота молодой человек не имеет.

Фото: instagram.com/artem_tupichkin

Фото: instagram.com/artem_tupichkin

Фото: instagram.com/artem_tupichkin

Фото: instagram.com/artem_tupichkin

В Казанском Федеральном университете изданию объяснили, что ролик был снят для исследования природы распространения вирусного материала по каналам средств массовой коммуникации. Так, робота, который определяет настоящая у женщины грудь или искусственная, на самом деле нет.

Однако телеканал имеет свою аудиторию и среди людей, не имеющих отношения к СМИ, следовательно, они могли действительно поверить журналисту Univer TV.

Фото: instagram.com/artem_tupichkin

Фото: instagram.com/artem_tupichkin

В Казани разработали робота, изучающего женскую грудь.Робот исследующий женскую грудь, что это? И как он устроен? #маммография #робототехника

ИСТОЧНИК KP.RU

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