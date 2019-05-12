В Набережных Челнах бригада "скорой помощи" приняла домашние роды у аниматора детских праздников

В одной из соцгрупп Набережных Челнов в субботу, 11 мая, появился пост местной жительницы, 32-летней Елены Тудирякова. Она благодарила двух сотрудниц "Скорой помощи" за высокий профессионализм во время вызова в ее квартиру и принятие родов.

"Хочу поблагодарить бригаду скорой помощи, которой пришлось принимать у меня роды в 5:45 дома , и по пути в роддом !!!!!и помогла появиться на свет нашей доченьке !!!Хочу сказать вам СПАСИБО , за то что Вы есть такие !!!!профессионалы своего дела !!! За то что вы были рядом , за поддержку и Ваше УМЕНИЕ ! Желаю каждому так выполнять свою работу на 5+!!! От чистого сердца хочу вам выразить свою благодарность за всё!!! Храни Вас Бог!!!" - орфография сохранены, ред.

В беседе с корреспондентом "КП Казань" Елена рассказала, как все произошло.

- Мы ждали третьего ребенка, в семье уже растут 10-летние близнецы Арина и Ангелина, - рассказала молодая мама. - Готовились тщательно, я постоянно посещала доктора, следовала все рекомендациям, но и попутно следила за здоровьем, занималась на курсах будущих мам. Мне назначили контрольный визит к акушеру 12 мая, но из-за праздников перенесли на 13-е число, понедельник. Я как раз должна была лечь в роддом.

Семья планировала 11 мая съездить на свою дачу, но в 5.00 женщина почувствовала, что ребенок решил не ждать понедельника. Дедушка вызвал медиков, приехала 24 бригада (Елена ошиблась, поблагодарив другую бригаду), две молодые девушки Ирина и Анна. Они осмотрели роженицу и сообщили: "Никуда не едем, рожаем здесь!". Роды были стремительные, и через несколько минут в пеленках, приготовленных на выписку из роддома, копошилась маленькая девочка.

- Ох, мы переполошили всю квартиру, соседей, - уже находит в себе силы улыбнуться этой истории Елена. - Соседи несли потом меня на носилках в "скорую". Муж был удивлен, мы с ним сейчас шутим, что не придется рассказывать детям, откуда берутся дети - старшие дочки проснулись, когда их сестричка появилась на свет. Так что если бы мы поехали на дачу, то потом бы могли смело рассказывать, что нашли ребенка в капусте.

Елена в роли принцессы, а ее третья малышка в это время готовится появиться на светФото: Личный архив героя публикации

Третья дочка родилась с весом 3753, рост 53 сантиметра. Сейчас она уже находится вместе с мамой в палате, сопит носиком после обеда. а мама принимает поздравления. Пришло сообщение и от фельдшеров Ирина и Анны. Они поздравили ее еще раз, узнали, как состояние обеих - роженицы и девочки.

Елена по образованию - педагог дошкольных учреждений, работает аниматором на детских праздниках, ведет фитнес для малышей и подростков, как волонтер посещает детские больницы. Работала до последнего дня, и считает, что история появления не свет ее третьего ребенка сказочная.

- Очень люблю детей, и к ним на праздники прихожу в нарядах принцесс, пчелок, свинки Нюши, других персонажей, - смеется женщина. - Мало кто знает, что все это время дока вместе со мной проводила все эти праздники и торжества. Мне очень нравится и хочется заниматься всем, чтобы было интересно жить!

Имя для виновницы утреннего переполоха подготовили заранее, вот только после появления девочки на свет все заготовки пришлось отложить - малышка проявила такой характер, что Елена с супругом решили подобрать другое. Рассматривают вопрос и выбрать одно из имен медиков, помогавшим появиться на свет ребенку. Но имя можно выбрать только одно, и не хотелось бы никого обижать.

Елена - человек творческой профессии, в этот раз примерила роль феиФото: Из личного архива героя публикации

"КП-Казань" выяснила имена фельдшеров, принимавших стремительные роды. Это Ирина Шкуратко и Анна Горбунова.

- Для нас это уже не в первый раз - принимать роды в домашних условиях, - рассказали женщины. - Очень рады, что и с мамой, и с малышкой все хорошо.