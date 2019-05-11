Романтическое путешествие: рэпер Oхxxymiron приехал в Казань вместе с девушкой из Набережных Челнов

В то время как фанаты известного рэпера Oхxxymiron гадают, что же связывает их кумира и уроженку Набережных Челнов молодого московского дизайнера Диляру Минрахманову, молодые люди дают все больше поводов для сплетен и обсуждения. Так, в субботу, 11 мая, Мирон и Диляра одновременно начали выкладывать в Instagram фотографии из Казани. Не исключено, что пара приехала навестить родственников девушки.

Фото: instagram.com/pizdeswaitu

Судя по фотографиям в сторис Мирона, молодые люди успели побывать в мечети Кул Шариф, погулять по центру столицы Татарстана и отведать национальных блюд.

Фото: instagram.com/norimyxxxo

Фото: instagram.com/di_minrakhmanova

Фото: instagram.com/norimyxxxo

Напомним, 29-летняя уроженка Набережных Челнов переехала в Москву сразу после окончания гимназии. Однако вместо столицы она, кажется, покорила сердце одного из самых завидных холостяков российского хип-хопа. Дело даже не в том, что молодые люди активно лайкуют посты на соцстраницах друг друга, а в том, что в Интернете все чаще начинают мелькать их совместные фотографии. На снимках молодые люди обнимаются и выглядят очень счастливыми. В апреле рэпер и дизайнер провели выходные в одном из самых романтичных городов мира – Париже.

Фото: соцсети

Фото: instagram.com/norimyxxxo

Возможно молодые люди лишь друзья, но фанаты творчества 34-летнего Мирона надеяться, что он все-таки нашел свою любовь.