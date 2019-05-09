В Казани в «Бессмертном полку» приняли участие 169 тысяч человек

В Казани прошла всероссийская акция «Бессмертный полк». С портретами родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на центральные улицы города в этом году вышли 169 тысяч человек.

Акция «Бессмертный полк» в Казани.Фото: Алина НИЗАМОВА

Акция памяти объединила в едином шествии людей всех возрастов.

Акция «Бессмертный полк» в Казани.Фото: Алина НИЗАМОВА

Сбор участников акции начался на пересечение улиц Толстого и Карла Маркса за два часа до ее начала, в 13.00.

Акция «Бессмертный полк» в Казани.Фото: Алина НИЗАМОВА

Колонна прошла по улице Карла Маркса через площадь Свободы, по улицам Лобачевского, Кремлевской и завершила маршрут на площади Тысячелетия.

Акция «Бессмертный полк» в Казани.Фото: Алина НИЗАМОВА

К шествию присоединялось много людей с улиц Муштари, Гоголя и Жуковского. Всего казанцы прошли около двух километров.

Акция «Бессмертный полк» в Казани.Фото: Алина НИЗАМОВА

Шествие сопровождалось такими композициями, как «Катюша», «День Победы», «Священная война».

Акция «Бессмертный полк» в Казани.Фото: Алина НИЗАМОВА

Возглавил шествие «Бессмертного полка» Президент Татарстана Рустам Минниханов с портретом дяди – Минниханова Галимзяна Миннихановича. Также акцию поддержали Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Премьер-министр республики Алексей Песошин, председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур Метшин.

Акция «Бессмертный полк» в Казани.Фото: Алина НИЗАМОВА

В прошлом году в акции в столице Татарстана приняли участие 163 тысячи человек.