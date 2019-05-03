"Новая форма для кондукторов?": Девушка в нижнем белье в дверях трамвая удивила жителей Ульяновска

Занимательный снимок опубликовали в одной из ульяновских групп в соцсети "ВКонтакте". Девушка садится в переднюю дверь трамвая. Все бы ничего, вот только из одежду ны ней только накидка и нижнее белье.

Горожане в интернете сразу же начали предполагать, что же побудило девушку войти в трамвай в раздетом виде. В качестве вариантов было то, что девушка работает водителем трамвая или слесарем. Другой вариант - "новая форма для кондукторов". Были и те, кто интересовался, не случилось ли у кого-то из пассажиров сердечного приступа после того, как они увидели обнаженную девушку на входе в электротранспорт.

Впрочем, все точки над "И" расставила одна из жительниц города, которая рассказала, что на самом деле девушка позировала в белье специально. У нее была тематическая фотосессия.

- Проезжала мимо этой фотосессии была она в середине апреля, в прохладные дни даже очень прохладные, - написала она.