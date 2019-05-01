Новый тренер «Ак Барса»: «О предложении из Казани я не размышлял долго»

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» объявил о подписании контракта с новым главным тренером Дмитрием Квартальновым. Соглашение оформлено по схеме «1+1» с возможностью автоматического продления по итогам следующего сезона.

Отметим, что в казанский клуб вернулся и Ари Мойсанен. Финский тренер вратарей работал в команде в последнем чемпионском сезоне, но по его итогам покинул ее. По многочисленным сообщениям СМИ, причиной ухода стал конфликт с прежним наставником Зинэтулой Билялетдиновым.

Также в тренерском штабе помогать Квартальнову будут Павел Зубов, Игорь Горбенко, тренер вратарей Сергей Абрамов и тренер по физподготовке Нормундс Силиньш.

Презентация нового тренера прошла в Нижнекамске. Президент «Ак Барса» и гендиректор «Татнефти» (генерального спонсора клуба - Ред.) Наиль Маганов после подписания договора подарил Дмитрию Квартальнову татарскую тюбетейку и образец нового бензина завода АИ-100.

Такую необычную презентацию Маганов мотивировал тем, что новому главному тренеру команды важно показать, «от чьего имени он управляет коллективом, откуда поступает финансирование, как и кем создается наш продукт».

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».

Сам Квартальнов отметил, что быстро принял решение возглавить «Ак Барс».

– О предложении из Казани я не размышлял долго, таких вариантов в карьере не бывает много. Я очень рад вернуться в Казань уже в качестве главного тренера и счастлив, что руководители республики и клуба вместе с болельщиками доверили мне возглавить такую великую команду, – сказал он.

Также тренер рассказал, что сначала предстоит работа на трансферном рынке. По его словам, усиление нужно по всем линиям, в сезоне команда постарается играть в атаке комбинационно, зрелищно и активно привлекать собственных воспитанников.

– Что касается Даниса Зарипова, то это хоккеист высокого уровня, который умеет играть в большинстве, умеет вести за собой партнеров, – продолжил Квартальнов. – Это настоящий лидер, который нужен любой команде, и особенно нам, чтобы стать большим примером для молодых игроков в составе.

Отметим, что на момент публикации данной статьи, новый договор с Зариповым еще не был подписан, а прежний истек накануне.

СПРАВКА КП

Дмитрий Квартальнов уже знаком казанским болельщикам: четыре сезона (2000-2004) он сам играл за «Ак Барс» на позиции форварда. В казанский клуб специалист пришел из ярославского «Локомотива», с которым в этом сезоне дошел до полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина. Тренерскую карьеру он начал десять лет назад. За это время под его руководством также играли «Северсталь» (2009-2012), «Сибирь» (2012-2014), и ЦСКА (2014-2017). С московским клубом он доходил до финала плей-офф КХЛ. Из личных достижений на его счету награда «Лучший тренер КХЛ» в 2016 году.