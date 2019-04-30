Сергей Шнуров выступит в Казани на сцене ледового дворца "Татнефть Арена"

Концерт группировки "Ленинград" в Казани перенесли. Нет, мероприятие, как и было запланировано состоится 25 июня в 19:00. Вот только местом проведения будет не футбольный стадион "Казань Арена", а ледовый дворец "Татнефть Арена".

По данным организации концерта, компании "Еврошоу", все проданные билеты остаются действительными и подлежат обмену на места соответствующей категории у билетных операторов.

Концерт в рамках стадионного тура "Ленинграда" в Казани пройдет 25 июня. Ранее Сергей Шнуров уже объявил в своем Инстаграме, что грандиозное турне по крупнейшим стадионам страны станет финальным аккордом в музыкальной карьере группировки "Ленинград".

Первоначально #ленинградашоу в столице Татарстана было заявлено на стадионе "Казань Арена". Однако в связи с проведением в Казани мероприятий 45-ого мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills с участием первых лиц государства, на этой площадке планировалось произвести такие конструктивные изменения арены, которые бы сделали организацию концерта "Ленинграда" принципиально невозможной. Пока продолжались переговоры и технические согласования, время для подготовки столь масштабного шоу было упущено.

Для того чтобы не отменять концерт в Казани и сохранить зрелищность и другие художественные особенности постановки, группировка "Ленинград" и компания "Еврошоу" приняли решение о переносе ее в ЛДС «Татнефть Арена», который полностью отвечает техническим требованиям программы. Тем более, что Шнуров и компания приезжают в Казань регулярно и выступают как раз на "Татнефть Арене". На вопрос, сможет ли "Татнефть Арена" вместить всех желающих, Сергей Шнуров ответил, что готов выступить на этой же площадке второй раз, чтобы дать всем своим поклонникам возможность посетить шоу финального тура "Ленинграда".