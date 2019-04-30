2019-04-30T18:48:14+03:00
Звезды

Сергей Шнуров выступит в Казани на сцене ледового дворца "Татнефть Арена"

Группировке "Ленинград" пришлось сменить концертную площадку
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Если желающих посетить концерт будет больше, чем сможет вместить "Татнефть Арена", Шнуров готов повторить концерт.Если желающих посетить концерт будет больше, чем сможет вместить "Татнефть Арена", Шнуров готов повторить концерт.Фото: Елена БЛЕДНЫХ
Изменить размер текста:

Концерт группировки "Ленинград" в Казани перенесли. Нет, мероприятие, как и было запланировано состоится 25 июня в 19:00. Вот только местом проведения будет не футбольный стадион "Казань Арена", а ледовый дворец "Татнефть Арена".

По данным организации концерта, компании "Еврошоу", все проданные билеты остаются действительными и подлежат обмену на места соответствующей категории у билетных операторов.

Концерт в рамках стадионного тура "Ленинграда" в Казани пройдет 25 июня. Ранее Сергей Шнуров уже объявил в своем Инстаграме, что грандиозное турне по крупнейшим стадионам страны станет финальным аккордом в музыкальной карьере группировки "Ленинград".

Первоначально #ленинградашоу в столице Татарстана было заявлено на стадионе "Казань Арена". Однако в связи с проведением в Казани мероприятий 45-ого мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills с участием первых лиц государства, на этой площадке планировалось произвести такие конструктивные изменения арены, которые бы сделали организацию концерта "Ленинграда" принципиально невозможной. Пока продолжались переговоры и технические согласования, время для подготовки столь масштабного шоу было упущено.

Для того чтобы не отменять концерт в Казани и сохранить зрелищность и другие художественные особенности постановки, группировка "Ленинград" и компания "Еврошоу" приняли решение о переносе ее в ЛДС «Татнефть Арена», который полностью отвечает техническим требованиям программы. Тем более, что Шнуров и компания приезжают в Казань регулярно и выступают как раз на "Татнефть Арене". На вопрос, сможет ли "Татнефть Арена" вместить всех желающих, Сергей Шнуров ответил, что готов выступить на этой же площадке второй раз, чтобы дать всем своим поклонникам возможность посетить шоу финального тура "Ленинграда".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ночью заморозки, днем до 15 тепла: Какая погода будет на Первомай в Казани
Из Казани в Батуми можно будет летать шесть раз в неделю
Звезда "Глухаря" и "Челюстей" выступит на Казанском марафоне
Из-за ремонта дороги в Новошешминском районе Татарстана перекроют участок трассы
В Казани воссоздадут атмосферу победного мая 45-го
У пьяного казанца посреди улицы украли барсетку
В Чебоксарский залив выпустят 25 лебедей
В Казани 33-летняя женщина положила новорожденную девочку на диван и ждала пока та умрет
Из-за короткого замыкания в казанской школе пришлось эвакуировать 1000 человек
В Чебоксарах злоумышленник украл из квартиры 4 тысячи долларов
В Казани из-за дорожных работ временно перекроют улицу Фучика
От умной квартиры до дома с интеллектом: «Ростелеком» представил IT-решения для застройщиков Татарстана
В результате столкновения двух ВАЗов в Ульяновске пострадала одиннадцатиклассница
В Нижнекамске мужчина во время пьянки травмировал глаз собутыльнику
Из Казани начнет курсировать автобус в Тюлячи
Лучшие бадминтонисты России разыграют в Казани кубок страны
4 мая в Ульяновске стартует сезон фонтанов
В Татарстане сгорела школа
В Татарстане стартовала летняя навигация по Волге и Каме
"Погода начнет меняться и постепенно вступит в климатическую норму": На майских праздниках казанцам пообещали 20-градусную жару
В Йошкар-Оле построят новый детский сад на месте старого
Во время чемпионата WorldSkills-2019 в Казани пройдет международный саммит министров
В Чувашии спасли экстремала, упавшего в Волгу
30 апреля ряд домов в шести районах Казани на день оставят без света
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Росатом»
В Чувашии рыбак ушел ночью в лес и пропал
Стало известно, как в Набережных Челнах на майские праздники 2019 будут работать поликлиники