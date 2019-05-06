"Синие волосы? Перекрасить!": В Татарстане от девушки-волонтера потребовали сменить цвет волос

Серьезный резонанс в соцсетях вызвало сообщение жительницы Набережных Челнов. Женщина рассказала про свою дочь, которая работает волонтером. Все бы ничего, но члены нагрянувшей комиссии потребовали, чтобы девушка сменила цвет волос.

- Моей дочери 19 лет, 3 года занимается волонтерством. На днях приезжала комиссия, вроде из Казани, с проверкой: все замечательно, все хорошо. И тут одна из "чинуш" увидела фото на стенде волонтеров, где моя дочка, покрашена в синие волосы. И тут началось:"Да как это можно, чтобы срочно перекрасилась!" Кто ей дал право указывать, что делать взрослой девушке, которая учится, работает, еще занимается волонтерством? Причем тут волосы? Когда же эти "чинуши" вылезут из своих рамок. У нас что, до сих пор СССР, где все были одинаковые? Почему людей до сих пор оценивают не по делам, а по виду? Хорошо, что дочку ее коллеги поддержали, а то она очень расстроилась. Хотела даже уйти из волонтеров, - написала женщина.

Вполне логично, что в соцсетях под данным сообщением появилось порядка ста комментариев. Большинство людей, конечно, встали на сторону девочки-волонтера.

- Чтобы стать волонтером нужно пройти ещё дресс-код? люди и так на халяву помогают, а их ещё пытаются в рамки вогнать, скоро будут членские взносы брать

- Вот когда будет ей зарплату платить тогда и будет условия диктовать.

- Какая разница какой цвет волос, если занимается волонтёрством.

Впрочем, были и другие "комментаторы", которые заявляли, что синий цвет волос это, по меньшей мере, не нормально и члены комиссии были правы.