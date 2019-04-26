Играл в Германии и Австрии и не смог привести ЦСКА к Кубку Гагарина: Чем знаменит Дмитрий Квартальнов, который возглавит "Ак Барс"

"Ак Барс", как кажется, определился с кандидатурой нового главного тренера. Напомним, что после вылета в первом же раунде плей-офф от омского "Авангарда" со счетом 0:4, сразу же пошли разговоры, что Зинэтула Биллетдинов покинет казанский клуб.

Впрочем, никаких официальных заявлений долгое время не было. Но в середине апреля Билялетдинов все же подал в отставку, проработав в Казани 14 лет.

Руководство клуба начало оперативно прорабатывать варианты замены для Билялетдинова. В прессе назывались разные фамилии. Однако в итоге боссы "Ак Барса" остановились на кандидатуре Дмитрия Квартальнова.

За плечами 53-летнего специалиста долгие годы карьеры игрока. начинал в родном воскресенском "Химике" еще во времена СССР. С 1991 по 1994 годы выступал за океаном. Потом переехал в Европу, где играл за швейцарскую "Амбри-Пиотту", австрийский "Клагенфурт", немецкий "Мангейм" и финский "Йокерит".

Что касается выступлений в Старом Свете, то здесь у Дмитрия Квартальнова были как удачные периоды, например, 2,5 года в швейцарской «Амбри-Пиотте», где он раз за разом становился лучшим бомбардиром команды, или сезон в «Йокерите» и серебряные медали СМ-Лиги; так и неудачи — немецкий «Маннгейм», по признанию самого Квартальнова, играл в настолько примитивный хоккей, что выдержки нападающего хватило лишь на 15 матчей, после чего он попросил обмена. Что до ещё одной команды - «Клагенфурта», то и здесь Дмитрий был на ведущих ролях, лучшим бомбардиром, но всё-таки уровень австрийской Лиги не столь высок.

В 2000 году Квартальнов вернулся в Россию, причем, в казанский "Ак Барс". За клуб из Татарстана он играл до 2004 года. За это время он стал обладателем серебряной и бронзовой медали. Затем в карьере Квартальнова были череповецкая "Северсталь", столичные "Крылья Советов" и воскресенский "Химик", где и завершил карьеру игрока в 2007 году.

Спустя два года он приступил к тренерской работе. Если с череповецкой "Скверсталью" больших высот он не добился, то вот в Новосибирске у него, что называется, карьера пошла вверх. Дважды подряд он смог вывести скромную "Сибирь" в плей-офф Кубка Гагарина.

Успехи специалиста не прошли даром. В 2014 году его позвали в московский ЦСКА. "Армейцы" тогда взяли курс на Кубок Гагарина и собрали под своими знаменами сборную мира. ЦСКА под руководством Квартальнова всегда был в лидерах, выигрывал регулярку, но до главной цели, завоевания Кубка Гагарина, так и не добрался.

В 2017 году его уволили из ЦСКА, но без работы он оставался недолго. В октябре все того же 2017-го он возглавил ярославский "Локомотив". По сути, он по-прежнему связан контрактом с "железнодорожниками".