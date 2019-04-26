"Откуда взяла такие деньги, овечка?": Водитель маршрутки в Набережных Челнах отказался принять у школьницы плату за проезд мелочью

Инцидент произошел накануне в Набережных Челнах. По словам пассажиров, водитель девятой маршрутки в грубой форме отказался принимать плату за проезд у школьницы, которая насобирала нужную сумму мелочью. О данной ситуации одна из пассажирок поведала в соцсетях.

- Вчера ехала в маршрутке №9. На остановке Бумажников девочка оплатила проезд копейками, это взбесило водителя и он начал на нее кричать нецензурно «Что это такое? Тебе было бы приятно если бы я отдал сдачу копейками? Откуда взяла такие деньги, овечка? На возьми обратно» и почти что кинул ей эти деньги. Потом ему позвонил кто-то, он не говорил только матом ругался. Таких психов и невоспитанных людей опасно держать в такой работе и допускать до работы с людьми. Обидно было и за девочку, видно что она беззащитная и не сможет за себя постоять, а если бы было вместо нее стоял какой-нибудь мужик, ему бы ничего не сказал бы. Прошу принять все меры! - написала женщина в одной из набережночелнинских групп в "ВКонтакте".

Жители татарстанского автограда не остались в стороне от данного сообщения. Под постом набралось порядка ста комментариев. В основном горожане требовали наказать водителя. Впрочем, интересовались, почему другие пассажиры никак не среагировали:

"А вы вступились за девочку всей толпой? И черту по рогам настучали? 100 пудов стадо тупо ехало молча рядом с обиженной девочкой".

"Надо вычислить его автобус и всем платить мелочью, копейками, чтоб не хамил."

"А почему за ребенка никто не заступился? Или все уткнулись в свои телефоны?"

"Обнаглели эти водители, вчера ехала в маршрутке, жаль не запомнила номер, подала ему 50 рублей, на предыдущей остановке, он не торопился давать сдачу, при выходе он мне сунул кучу мелочи, я вышла пересчитала, а там всего 22 рубля, не додал 6 рублей, вот уж он разбогател на пенсионерке! Мелочь конечно, но не приятно."

"Мне сдачу копейками давали, нечего, не развалился. Что тут такого? Оплатила тебе копейками, так оплатила же, не зайцем проехала, чего возмущаться, пословицу "копейка рубль бережет" водитель видно не слышал. И почему остальные сидели и молчали. никто не заступился за бедную девочку?"

Кроме того, водителю предложили принести извинения обиженной девочке, а руководство перевозчика, обслуживающего 9-й маршрут, внимательнее отнестись к набору персонала.