Девушка из Казани завоевала корону международного конкурса красоты в Индии

В Индии состоялся финал международного конкурса красоты «Мисс Glam Мира 2019». Среди участниц была и девушка из Казани – двадцатилетняя Дарья Шаповала – студентка сразу двух институтов, будущий психолог и управленец в сфере спорта. Именно она стала обладательницей звания второй вице-мисс конкурса. Призом для девушки стала не только корона, но также подарки от спонсоров и денежное вознаграждение.

Дарья окончила школу с золотой медальюФото: Из личного архива героя публикации

«Комсомолке» удалось поговорить с Дарьей и узнать, сколько сил она вложила в свою победу и какой жизнью она живет вне подиума. Как оказалось девушка не только красавица, но еще умница и спортсменка.

Дарья является мастером спорта по художественной гимнастике, которой она отдала 13 лет своей жизни. Этот факт не помешал Дарье окончить школу с золотой медалью и поступить сразу в два вуза – Поволжскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма и Казанский федеральный университет.

- Помимо учебы я веду активную творческую и социальную жизнь. Состою в студенческом медиацентре академии, являюсь фотографом и ведущей новостей, также посещаю занятия в школе ведущих и школе спортивной журналистики. Также я состою в танцевальной команде, вместе с которой я успешно защищаю честь университета на республиканских и всероссийских соревнованиях, - рассказывает Дарья.

Дарья родилась в Самаре, но, повзрослев, выбрала местом своего жительства КазаньФото: Из личного архива героя публикации

Забавно, но девушка никогда не считала себя красивой.

- У меня было вагон и маленькая тележка комплексов, и конкурсная жизнь и сфера моделинга мною никогда даже и не рассматривались. Но все поменялось с участием в моем первом конкурсе красоты - «Мисс Академия 2018», где я выиграла онлайн-голосование и стала обладательницей титула «Мисс зрительских симпатий». Тогда я впервые посмотрела на себя под другим углом. Я увидела свою собственную красоту. Не столько внешние данные, сколько симбиоз внешнего и внутреннего. Я поняла, что внутренняя красота, огонь внутри меня и сила транслируется во вне, - вспоминает Дарья.

Девушка старается придерживаться здорового образа жизниФото: Из личного архива героя публикации

Набравшись решимости, девушка отправила свое портфолио на сайт конкурса «Мисс Glam Мира 2019» и была отобрана среди 300 девушек со всей России.

- Если честно во время конкурса не было мыслей о титуле и короне. Я находилась далеко от дома среди самых красивых девушек со всего мира, у которых за спиной были победы в конкурсах международного уровня. Для меня же это был первый опыт, - признается вторая вице-мисс.

Для девушки не существует фразу "Я не могу"Фото: Из личного архива героя публикации

Всего же в конкурсе приняли участие более 40 красавиц из разных стран мира в возрасте до 26 лет. Известно, что их оценивали в нескольких конкурсных этапах: выход в национальных костюмах и вечерних нарядах, а также в творческом этапе.

- Конкурсная программа была очень насыщенная. Занятия начинались с 8-9 утра и заканчивались в 8-10 вечера. Мы репетировали проходки, каждый день отвечали на интеллектуальные вопросы на английском языке. Подогревали напряжение и соревновательный дух 15 отдельных титулов, испытания, которые проходили в течение всей недели, - рассказывает корреспонденту «КП-Казань» Дарья.

Неопытность не помешала красавице из Казани привезти домой не только корону второй вице-мисс, но и победу сразу в двух номинациях - «Мисс фитнес» и «Мисс талант».

- Я плакала, когда назвали мое имя, плакала от счастья, я никогда не забуду этот момент, до сих пор не верю в свою победу! - признается Дарья.

Дарья учится сразу в двух институтах по разным специальностямФото: Из личного архива героя публикации

Ей и нельзя было проиграть, имея такую титаническую поддержку за спиной. За Дарью болели все ее родные и близкие.

- Каждое утро я читала сообщения в социальных сетях со словами поддержки, и я действительно чувствовала ее на сцене. Вся моя семью плакала вместе со мной при объявлении тройки победителей. Самая главная поддержка - моя мама. Она - мой лучший друг, она - крылья за моей спиной. Это в первую очередь ее победа и ее корона, - резюмирует Дарья.