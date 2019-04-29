2019-04-29T13:28:18+03:00
Общество

Первомай 2019 в Чебоксарах: подробная программа праздничных мероприятий

«Комосомолка» выяснила также, какие дороги перекроют в столице Чувашии из-за Первомая 2019 [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Праздничные мероприятия Дня Весны и Труда 2019 года в Чебоксарах будут проходить на главной площади города и в паркахПраздничные мероприятия Дня Весны и Труда 2019 года в Чебоксарах будут проходить на главной площади города и в паркахФото: Василий ХОДАРЕВ
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Праздничные мероприятия Дня Весны и Труда 2019 года в Чебоксарах будут проходить на главной площади города и в парках. Торжества в среду, 1 мая, откроет шествие в сопровождении духового оркестра. Однако и после в городе будет не менее интересно. «Комсомолка» выяснила, как именно в столице Чувашии будут отмечать Первомай 2019.

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Начать свой день 1 мая 2019 года стоит с первомайской демонстрации. Она стартует в 10.00 у сквера имени Василия Чапаева. Участники шествия пройдут сквозь проспект имени Ленина, улицу Карла Маркса и Красную площадь.

На каждой из остановок будут дежурить волонтеры и направлять людей в места формирования колонн. А по переулку Бабушкина будут организованы точки озвучивания, на которых также будут работать ведущие и волонтеры.

По маршруту следования колонны будут работать 8 интерактивных площадок, каждая из которых имеет свою тематику. А на Красной площади запланировано торжественное приветствие первомайской демонстрации. Именно здесь начнется концертная программа лучших коллективов Чебоксар.

Фото: официальный портал органов власти Чувашии

Фото: официальный портал органов власти Чувашии

«МИР! ТРУД! МАЙ!»

В парках города также будут рады каждому в этот по-настоящему весенний день. В частности, в парке имени Андрияна Николаева в 12.00 начнется концертная программа «Мир! Труд! Май!». Мероприятие не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей.

Фото: официальный портал органов власти Чувашии

Фото: официальный портал органов власти Чувашии

Еще одним парком, где отметят Первомай 2019, станет «Лакреевский лес». Здесь в 13.00 также начнется концертная программа под названием «Здравствуй, Первомай!». Так что у жителей и гостей Чебоксар есть выбор, в какой именно парк им идти.

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

И, наконец, красивым окончанием этого дня станет концертная программа на Красной площади. Праздник начнется в 18.00 и продлиться вплоть до 21.00. На большой сцене выступят звезды города и начинающие артисты. В итоге концерт на Красной площади станет мероприятием, которое соберет всех горожан в одном месте.

Фото: официальный портал органов власти Чувашии

Фото: официальный портал органов власти Чувашии

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ

Редкий праздник обходится без ограничения движения машин и запрета на их стоянку. Первомай 2019 в Чебоксарах не стал исключением

Так, с 22.00 30 апреля до 13.00 1 мая запрещена стоянка машин по проспекту Ленина (от сквера Чапаева до улицы Карла Маркса), по улицам Карла Маркса, Ленинградская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с площадью Красной), Ярославская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с улицей Сергия Радонежского), на площади Красной.

Также с 8.00 до 13.00 1 мая будут перекрыт проспект Ленина (от сквера Чапаева до улицы Карла Маркса), улица Карла Маркса, Космонавта Андрияна Николаева (от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицей Энгельса), Ленинградская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с площадью Красной), Петрова, Ярославская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с улицей Сергия Радонежского), Сергия Радонежского, Президентский бульвар (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с площадью Красной), Красная площадь и дамба Чебоксарского залива.

Во время прохождения пешей колонны (с 10.00 до 12.00) движение машин будет ограничено по улице Юрия Гагарина (от пересечения с улицей Энгельса до пересечения с Президентским бульваром) и Композиторов Воробьевых.

Дальше, 1 мая с 13.00 до 22.00 нельзя будет проехать на автомобиле по улице Ленинградская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с площадью Красной) и Президентскому бульвару (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с площадью Красной).

Однако на период ограничения движение транспорта будет организовано в объезд по улицам Энгельса, Ярославская и Президентскому бульвару.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Отметим, что движение автобусных маршрутов №№7, 15, 24, 32, 41, 44, 45, 54, 204 будет организовано по улицам Энгельса и Ярославская.

Автобусы №№2, 43, 46, 47 будет ходить по улице Федора Гладкова и Президентскому бульвару.

Троллейбусы №№1, 2, 6, 14, 20 при движении с Новоюжного района в сторону центральной части города будут следовать до остановки «Железнодорожный вокзал» и далее в обратном направлении.

Троллейбусы №№5, 8, 9 будут следовать до остановки «Мега Молл» и далее в обратном направлении.

Троллейбусы по маршрутам №№1, 4 при движении с Северо-западного района в сторону центральной части города будут следовать по бульвару Президентский и улице Федора Гладкова до остановки «Медицинский центр» (конечная троллейбусного маршрута №21) и далее в обратном направлении.

А троллейбусы №10 и №11 в период времени с 8.00 до 13.00 и вовсе не будут работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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