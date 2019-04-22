Училась в Берлине, а в 25 лет стала правой рукой президента Татарстана: Кто такая Наталия Фишман, ставшая женой Тимура Бекмамбетова

В понедельник, 22 апреля, стало известно, что в Казани официально поженились известный кинорежиссер Тимур Бекмамбетов и помощник президента Татарстана Наталия Фишман. Слухи об их романе ходили давно. Однако ни Тимур, ни Наталия их не подтверждали. Всего раз Бекмамбетов опубликовал на своей соцстранице фотографию с 28-летней помощницей Рустама Минниханова. Одного только взгляда на то, как он обнимает девушку, стало достаточно, чтобы фанаты поняли – никакая это не дружба. Однако скорой свадьбы никто не ждал. Несмотря на это, возлюбленные расписались. Тимур уже успел поделиться с поклонниками фотографиями «обручальных колец», а Наталия смени фамилию в Instagram на Фишман-Бекмамбетова.

«Комсомолка» решила объяснить своим читателям, кто же такая Наталия Фишман и чем она смогла завоевать сердце Тимура Бекмамбетова.

ДЕВУШКА ГЛУБОКО ОБРАЗОВАННАЯ

Наталия Львовна Фишман родилась 30 октября 1990 года в городе Куйбышеве (ныне – Самара). Там же, в 11 гимназии (международная школа ЮНЕСКО) она получила среднее образование. После девушка поступила в городской медико-технический лицей.

Дальше были Московский государственный институт международных отношений и Берлинский университет имени Гумбольдта. Словом, Фишман – девушка глубоко образованная.

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ

После обучения девушка вернулась в Москву, где стала координатором образовательной программы в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Здесь она приняла участие в формировании концепции развития ЦПКиО имени Горького. Это был 2010-2011 годы.

Фото: instagram.com/nataliafishman

В 2011 году она заняла должность советника главы Департамента культуры. Фишман занималась преобразованиями в области управления библиотеками, музейными реформами и формированием подходов к организации массовых мероприятий. Кроме того, 21-летняя девушка организовала и проводила тогда Совет при мэре Москвы по развитию общественных пространств.

В 2012 году амбициозная Фишман стала заместителем директора Московского института социально-культурных программ. Параллельно с 2012 по 2013 годы она являлась первым директором по развитию Еврейского музея и центра толерантности. А также советником руководителя Департамента культуры Москвы, министра правительства Москвы Сергея Капкова.

И вот, в марте 2015 года Наталия Фишман стала помощником президента Татарстана Рустама Минниханова на внештатной основе. Именно последнее дало горожанам повод считать, что после получения статуса жены Бекмамбетова, девушка будет подобно мужу разрываться между Москвой и Лос-Анджелесом.

ЗНАКОМСТВО С МУЖЕМ

Кинорежиссер познакомился с Фишман, когда она еще не была помощницей президента Татарстана и не занималась развитием парков. По одной из версий, их знакомство состоялось еще в Москве, где Наталия работала советником руководителя городского департамента культуры.

Известно, что до бракосочетания с Бекмамбетовым Фишман не только не была замужем, но и не была замечена в компании поклонников. Чего нельзя сказать о ее дважды разведенном избраннике, у которого, к слову, есть дочь от первого брака.

Кстати, новобрачные долгое время не офишировали свои отношения, да и в соцсетях не торопились делиться кадрами со свадьбы. Впрочем, спустя некоторое время после росписи Бекмамбетов выложил в соцсети несколько фотографий, а его избранница поменяла фамилию. Теперь она Наталия Фишман-Бекмамбетова.