2019-04-19T15:14:34+03:00
Звезды

В шоу «ПЕСНИ» на ТНТ казанский артист Паша Руденко продолжит борьбу за место в команде одного из продюсеров

Музыкант из Казани, автор песен «Немой» и «Катя будет плакать», успешно выступил на этапе кастинга
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Сам Павел отмечает, что «ПЕСНИ» являются проектом огромного масштаба, несоизмеримым ни с одним музыкальным шоу в нашей странеСам Павел отмечает, что «ПЕСНИ» являются проектом огромного масштаба, несоизмеримым ни с одним музыкальным шоу в нашей стране
Изменить размер текста:

В ближайшую субботу, 20 апреля, в 20.00 стартует этап «отборы» в шоу «ПЕСНИ» – самого мощного музыкального проекта телеканала ТНТ.

В течение целых девяти недель до этого десятки талантливых музыкантов делились своим творчеством с многомилионной аудиторией и мечтали получить одобрение продюсеров проекта Тимати и Басты.

Музыкант из Казани Паша Руденко, автор песен «Немой» и «Катя будет плакать», успешно выступил на этапе кастинга. Артист сумел расширить армию своих поклонников и имеет все шансы продолжить борьбу в проекте в команде Тимати или Басты.

Сам Павел отмечает, что «ПЕСНИ» являются проектом огромного масштаба, несоизмеримым ни с одним музыкальным шоу в нашей стране. Пройдет ли казанский певец в команду к одному из продюсеров? Сможет ли снова поразить зрителей?

Смотрите шоу «ПЕСНИ» в эту субботу, 20 апреля в 20.00 на ТНТ! Поддержи казанского участника! А в воскресенье, 21 апреля, смотри еще один выпуск шоу в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Татарстане пообещали продумать новый механизм займа для соципотечников
В Казани во время рыбалки погиб мужчина, удалось спасти только его брата
Запуск музея Ту-144 в казанском авиационном институте будет стоить 150 миллионов рублей
В Чувашии в больнице состоялось торжественное открытие лифта, который потом освятили
В парке Набережных Челнов водитель иномарки решил покататься прямо по пешеходной дорожке
ВТБ Капитал Управление Инвестициями признан лучшей российской компанией по управлению активами
В Набережных Челнах ищут нового заместителя для руководителя местного Исполкома
В Чувашии наказали полицейских, которые мешали видеосъемке блогера
Только на создание проекта Центра детской онкологии в Казани готовы потратить 48 миллионов рублей
В течение 20 дней в Казани будут чистить реки и озера от мусора
В Татарстане полицейские задержали грабителя с маской и пистолетом, который разъезжал на такси
В Татарстане хотят выпустит скидочные карты для покупки продукции от местных фермеров
В Казани снятый с поезда пьяный гость из Башкирии напал на полицейских
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Чеченской Республикой
В Казани пенсионер на иномарке сбил пешехода
В Нижнекамске на ремонт улицы Чистопольская потратят 96 миллионов рублей