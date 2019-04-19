В шоу «ПЕСНИ» на ТНТ казанский артист Паша Руденко продолжит борьбу за место в команде одного из продюсеров

В ближайшую субботу, 20 апреля, в 20.00 стартует этап «отборы» в шоу «ПЕСНИ» – самого мощного музыкального проекта телеканала ТНТ.

В течение целых девяти недель до этого десятки талантливых музыкантов делились своим творчеством с многомилионной аудиторией и мечтали получить одобрение продюсеров проекта Тимати и Басты.

Музыкант из Казани Паша Руденко, автор песен «Немой» и «Катя будет плакать», успешно выступил на этапе кастинга. Артист сумел расширить армию своих поклонников и имеет все шансы продолжить борьбу в проекте в команде Тимати или Басты.

Сам Павел отмечает, что «ПЕСНИ» являются проектом огромного масштаба, несоизмеримым ни с одним музыкальным шоу в нашей стране. Пройдет ли казанский певец в команду к одному из продюсеров? Сможет ли снова поразить зрителей?

Смотрите шоу «ПЕСНИ» в эту субботу, 20 апреля в 20.00 на ТНТ! Поддержи казанского участника! А в воскресенье, 21 апреля, смотри еще один выпуск шоу в 18.30.