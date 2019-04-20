Пожар в Нижнекамске, где пострадали 17 человек, начался во время ремонтных работ

В Татарстане продолжается расследование уголовного дела по статье "Нарушение правил охраны труда". Оно было возбуждено по факту пожара на одном из предприятий, расположенных на территории промзоны Нижнекамска. Там 19 апреля во время ремонтных работ на заводе изопрена-мономера при работах непосредственно на установке БК-3 произошел хлопок, после которого начался пожар. Спустя некоторое время после появления огня очевидцы услышали сильный хлопок, похожий на взрыв, и в небо взметнулся столб пламени.

Первоначально пожару присвоили ранг №2, прибыв на место, пожарные повысили этот ранг до №3. Спустя некоторое время, после локализации огня, пожару снова присвоили ранг №2.

Пострадавших эвакуируют вертолетом в КазаньФото: МЧС Татарстана

С места ЧП в больницы Нижнекамска и Набережных Челнов были доставлены 17 пострадавших. Все - мужчины, все получили ожоги 12-98% тела. Состояние девяти из пострадавших оценивается медиками как тяжелое, восемь человек в состоянии средней тяжести. Четверых из пострадавших, находившихся в Набережных Челнах, вертолетом МЧС России доставили в ожоговый центр Казани, еще двоих - из ЦРБ Нижнекамска.