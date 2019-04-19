2019-04-19T15:14:34+03:00
Происшествия

В Нижнекамске автомобиль взорвался вместе с водителем

По предварительным данным, мужчина выжил. Возбуждено уголовное дело [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Взрыв машины в Нижнекамске.соцсети

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В эту пятницу, 19 апреля, примерно в 12.22 в Нижнекамске на улице Тихая аллея во дворе дома №14 прогремел сильный взрыв. На воздух буквально взлетел автомобиль "Лада Ларгус" причем вместе с водителем.

Все, что произошло, запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на доме. На записи видно, как к автомобилю подходит мужчина в спецодежде. Едва он садится за руль, как машина взрывается. Искореженные обломки легковушки разлетелись и повисли на деревьях. А в квартирах соседних домов выбило стекла и тряслись стены. Также пострадали припаркованные рядом машины.

55-летний водитель - сварщик ЖЭУ №6, выжил. Он сам выполз из останков горящего автомобиля. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. На месте происшествия после взрыва возник пожар.

В Нижнекамске, взорвалась машина, когда мужчина открыл дверь. Видео с места происшествия..

Как стали известно "КП-Казань" из собственных источников в правоохранительных органах, во время осмотра места происшествия выяснилось, что во взорванном автомобиле перевозили два баллона с ацетиленом предназначенных для сварочных работ. По предварительным данным, произошла утечка из одного из них.

- По факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "нарушения требований охраны труда", - сообщили в следственном комитете Татарстана

После взрыва начался пожар, дым от которого был виден за несколько километров. Фото: соцсети

После взрыва начался пожар, дым от которого был виден за несколько километров.Фото: соцсети

Последствия взрыва автомобиля в Нижнекамске.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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