В Нижнекамске автомобиль взорвался вместе с водителем

В эту пятницу, 19 апреля, примерно в 12.22 в Нижнекамске на улице Тихая аллея во дворе дома №14 прогремел сильный взрыв. На воздух буквально взлетел автомобиль "Лада Ларгус" причем вместе с водителем.

Все, что произошло, запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на доме. На записи видно, как к автомобилю подходит мужчина в спецодежде. Едва он садится за руль, как машина взрывается. Искореженные обломки легковушки разлетелись и повисли на деревьях. А в квартирах соседних домов выбило стекла и тряслись стены. Также пострадали припаркованные рядом машины.

55-летний водитель - сварщик ЖЭУ №6, выжил. Он сам выполз из останков горящего автомобиля. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. На месте происшествия после взрыва возник пожар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/704201" frameborder="0"></iframe> В Нижнекамске, взорвалась машина, когда мужчина открыл дверь. Видео с места происшествия..

Как стали известно "КП-Казань" из собственных источников в правоохранительных органах, во время осмотра места происшествия выяснилось, что во взорванном автомобиле перевозили два баллона с ацетиленом предназначенных для сварочных работ. По предварительным данным, произошла утечка из одного из них.

- По факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "нарушения требований охраны труда", - сообщили в следственном комитете Татарстана

После взрыва начался пожар, дым от которого был виден за несколько километров.Фото: соцсети