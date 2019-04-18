«Мне запретили выходить замуж»: вторая вице-мисс России-2019 Ралина Арабова из Казани сделала сенсационное признание

В четверг, 18 апреля, в Казань вернулась мисс Татарстан – 2018 и вторая вице-мисс России-2019 19-летняя Ралина Арабова. Первым делом девушка решила встретиться с журналистами. На пресс-конференции Ралина рассказала о конкурсе, ближайших планах на жизнь, своих представлениях о красоте и обязанностях, которые накладывает на нее полученный титул.

Ралина Арабова справа под номером 22

Как оказалось звание второй вице-мисс не только честь, корона и грант на обучение в любой стране мира. Титул подразумевает еще и обязанности, которых у Ралины теперь немало.

- В течение года мне запретили выходить замуж. Кроме того, если дирекция конкурса «Мисс Россия» будет приглашать меня на какие-то мероприятия, то я, конечно, обязуюсь в них участвовать. Также, если они удостоят меня чести представлять нашу страну на мировых конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная», то я тоже должна буду участвовать, - призналась Ралина.

Однако девушку это не расстраивает. Конечно, она хочет создать семью и стать хранительницей очага, но и других целей у Ралины достаточно.

- Мой план на данный момент это реализация себя в плане конкурсов красоты. По жизни же мне важно стать полноценной личностью и добиться успеха в карьере, - рассказала она.

Фото: instagram.com/arabovaralina

Напомним, девушка учиться на втором курсе казанского университета на специалиста по рекламе и связи с общественностью.

- Я первый курс училась на очном отделении. Тогда я приняла участие в конкурсе красоты своего вуза и выиграла его. За счет этого я прошла на конкурс «Мисс Татарстан - 2018». Участие в этом мероприятии мне удалось совместить с учебой, несмотря на то, что на тот момент у меня были первые в моей жизни университетские экзамены. На втором курсе я перешла на заочное обучение и мне стало намного легче, - вспоминает Ралина.

Несмотря на то, что меньше чем за год девушка получила уже две короны, критики в ее адрес все равно поступает немало. Но к негативу как в жизни, так и в социальных сетях Ралина относится совершенно спокойно.

- Меня это никак не задевает, потому что критика эта чаще всего необоснованная. В основном мне пишут полный бред, но и комплиментов много, конечно. Это очень приятно, когда люди пишут тебе хорошие слова и поддерживают, - говорит вице-мисс России-2019.

Фото: instagram.com/arabovaralina

Сама же Ралина никогда не оценивает людей исключительно по внешности. По-настоящему красивым человеком девушка видит человека доброго и искреннего.

- Красивый человек должен быть прекрасен во всем: как внешне, так и внутренне. Под оценку попадает его поведение, манера общения, мировоззрение. Человек может быть внешне красив, но, если внутренне он будет злым, то это будет уже некрасиво. Если судить по внешним данным, то главное, чтобы все лаконично смотрелось, - считает девушка.

Интересно, что несмотря на то, что большая часть пресс-конференции была посвящена «Мисс Россия-2019», на голове Ралины была корона, полученная ею на татарстанском конкурсе красоты в 2018-ом.

- Я сейчас в Татарстане и являюсь мисс этой республики. Именно поэтому я отдала предпочтение именно этой короне, - объяснила это Ралина Арабова.

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