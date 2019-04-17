2019-04-17T22:55:16+03:00
Звезды

Очаровала звездного холостяка: Девушке из Набережных Челнов приписывают роман с известным рэпером Oxxxymiron

Судя по фотографиям в Instagram, молодые люди не только проводят вместе много времени, но и ездят вдвоем на отдых [видео, фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: личные страницы героев публикации в Инстаграме.Фото: личные страницы героев публикации в Инстаграме.
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Фанаты рэпера Мирона Федорова выступающего под псевдонимом Oxxxymiron, подозревают своего кумира в романе с молодым дизайнером Дилярой Минрахмановой. Известно, что 29-летняя уроженка Набережных Челнов переехала в Москву сразу после окончания гимназии. Однако вместо столицы она, кажется, покорила сердце одного из самых завидных холостяков российского хип-хопа.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Дело даже не в том, что молодые люди активно лайкуют посты на соцстраницах друг друга, а в том, что в Интернете все чаще начинают мелькать их совместные фотографии. На снимках молодые люди обнимаются и выглядят очень счастливыми. Однако официально ни Мирон, ни Диляра не публикуют эти фотографии. Вместо этого, в начале апреля текущего года они начали одновременно выкладывать на свои страницы в Instagram фотографии с отдыха в Париже.

Фото: instagram.com/norimyxxxo

Фото: instagram.com/norimyxxxo

Фото: instagram.com/di_minrakhmanova

Фото: instagram.com/di_minrakhmanova

А на одном из «французских» снимков Мирона и вовсе сделан акцент на бутылке вина и двух бокалах. Диляра же выложила фото шпиля Эйфелевой башни, прокомментировав его лишь смайликом в виде сердца.

Фото: instagram.com/norimyxxxo

Фото: instagram.com/norimyxxxo

Фото: instagram.com/di_minrakhmanova

Фото: instagram.com/di_minrakhmanova

Кроме того, на просторах интернета появилось видео, на котором запечатлена пара очень напоминающая Мирона и Диляру. Молодые люди дурачатся и смеются, не замечая, что за ними наблюдает объектив видеокамеры.

Еще одним доказательством близких отношений между рэпером и дизайнером стал пост в Instagram их общего друга под ником pizdeswaitu. Он выложил совместную фотографию Мирона и Диляры, подписав ее фразой: two hearts are beating together (два сердца бьются вместе - Ред.)

Фото: instagram.com/pizdeswaitu

Фото: instagram.com/pizdeswaitu

Возможно молодые люди лишь друзья, но фанаты творчества 34-летнего Мирона надеяться, что он все-таки нашел свою любовь.

Фото: instagram.com/di_minrakhmanova

Фото: instagram.com/di_minrakhmanova

Фото: instagram.com/di_minrakhmanova

Фото: instagram.com/di_minrakhmanova

Oxxxymiron встречается с девушкой из Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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