В Казани состоялась премьера семейного фильма «Миа и белый лев»

У жителей Казани появилась возможность увидеть на широком экране картину, которая стала хитом во многих странах. Так, в кинотеатре «Синема 5» состоялась премьера семейного фильма «Миа и белый лев».

История рассказывает об одиннадцатилетней Мии, которая переехала с родителями из Лондона в Южную Африку. Среди диких животных ей одиноко и грустно, девочка рвется обратно в Англию, где остались ее друзья. Все меняется, когда в жизни Мии появляется белый львенок Чарли.

Они подружились и на протяжении трех лет всегда были рядом. Когда Мии исполнилось 14 лет, а Чарли стал великолепным взрослым львом, родители девочки решили разлучить друзей. Ведь дружба с хищником до добра довести не может. После, отец девочки и вовсе решает продать льва охотникам за трофеями. Отчаявшись, Мия решает сбежать вместе с Чарли, чтобы спасти его от гибели.

Фильм учит зрителей всех возрастов любви к природе, верности и доброте. Кроме того, никого не оставят равнодушными великолепные пейзажи Южной Африки и разнообразие животного мира.

К слову, зоозащитникам не стоит волноваться. В работе над картиной принял участие дрессировщик львов Кевин Ричардсон. Благодаря ему и актеры, и животные чувствовали себя на съемочной площадке в безопасности. А дикая природа была и вовсе снята с помощью дронов. Именно помогли показать в фильме кадры с жирафами, бегущими страусами и буйволами у водопоя.

Кроме этого, «Миа и белый лев» цепляет талантливой игрой актеров, их естественностью и искренностью. Известно, что в фильме использована уникальная техника съемок. Так, производство картины заняло три года, так как девочка и маленький львенок взрослеют в реальном времени, прямо на глазах у зрителей.