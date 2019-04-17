"Это шантаж!": С девушки из Чебоксар потребовали деньги за то, что она выложила в интернет свои интимные фотографии

Житель Чебоксар увидел в соцсетях интимную фотографию знакомой, рядом с которой был запечатлен он сам собственной персоной. Своего согласия на публикацию этого снимка он не давал, и потребовал от 35-летней девушки, разместившую фото о своей личной жизни, компенсацию в сумме 30 тысяч рублей.

От этих настойчивых требований автор селфи поспешила в полицию, где и написала заявление о шантаже.

- МВД Чувашии рекомендует не распространять фотографии интимного характера в интернете, медиаконтент может стать поводом для совершения преступлений, - сообщили в МВД республики.