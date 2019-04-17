2019-04-17T16:12:42+03:00
Происшествия

В Казани экс-хоккеист "Ак Барса" Дмитрий Обухов напал на девушку-водителя

В истории с нападением разбираются сотрудники полиции [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: ХК "Ак Барс"Фото: ХК "Ак Барс"
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Бывший игрок ХК "Ак Барс" 35-летний Дмитрий Обухов вновь стал фигурантом уголовного дела. На этот раз спортсмен распустил руки в дорожном конфликте, который произошел у него с девушкой-водителем. Получившая два удара в голову жительница Казани написала заявление о нападении на нее в полицию.

Как сообщают в соцсетях и ряде СМИ, все произошло еще 12 апреля в столице Татарстана. Иномарка девушки не смогла сразу проехать возле дома №12 по улице Дзержинского - проезд загородила "Газель".

Сзади собралась очередь из других легковушек. Первым перед иномаркой девушки-водителя встал "Мерседес", за рулем которого и находился Дмитрий Обухов.

Экс-игрок "Ак Барса" вышел из машины подошел к водительской двери иномарки. Но разговор с девушкой-водителем, видимо, у него не сложился. Спортсмен открыл дверь и с силой выбросил руку в салон.

В Казани экс-хоккеист "Ак Барса" Дмитрий Обухов напал на девушку-водителя.соцсети

После, как заметно на видео с уличных камер, Обухов ушел, но потом почти сразу вернулся обратно и повторил все снова.

Пока он "разбирался" с девушкой-водителем, та самая перегородившая путь "Газель" уехала. Девушка, наконец, смогла повернуть направо, и "Мерседес" ее обидчика, на котором, к слову, не было госномеров, скрылся с места происшествия.

Потерпевшая заявила о нападении в полицию. Обидчика она узнала сразу. Еще бы, сам Дмитрий Обухов, когда-то игравший за "Ак Барс".

Отметим, что в копилке хоккеиста: титулы Чемпиона России 2006 года, победа на Кубке европейских чемпионов в 2007 году, трехкратные победы в турнире "Кубок Гагарина" 2009, 2010, 2018 годах и серебро Чемпионата России в 2007 году.

И в бочке этого меда появилась очередная ложка дегтя. Напомним, некрасивые инциденты с участием представительниц прекрасного пола словно липнут к Обухову. То его обвиняли в изнасиловании подруги жены, еще одну женщину, по ее словам, и вовсе пытался склонить к интиму на кладбище. А в 2011 году Дмитрия Обухова после погони задержали в Вахитовском районе Казани - спортсмен был пьян, за что его лишили водительских прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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