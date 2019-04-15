2019-04-15T12:32:46+03:00
Общество

Красотка из Казани Ралина Арабова стала второй вице-мисс Россия 2019

20-летняя девушка получила грант на обучение в любой стране мира [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/arabovaralinaФото: instagram.com/arabovaralina
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Ралина Арабова из Казани стала известной еще после победы в конкурсе "Мисс Татарстан - 2019". Тогда 20-летняя девушка стала первой, несмотря на то, что с ней прямо на сцене упала юбка. А в субботу, 13 апреля, девушка стала второй вице-мисс Россия - 2019. Победу она уступила 20-летней Алине Санько из Азова. Первой же вице-мисс России - 2019 стала Арина Верина из Екатеринбурга.

Фото: instagram.com/arabovaralina

Фото: instagram.com/arabovaralina

Известно, что Ралина Арабова учится в Казанском государственном энергетическом университете на специалиста по рекламе и связи с общественностью. В свободное от моделинга и учебы время девушка отдает занятиям фитнесом, игре в КВН и даже самостоятельному сочинительству шуток. Судя по соцстраницам Ралины, она часто путешествует и старается придерживаться здорового образа жизни.

Фото: instagram.com/arabovaralina

Фото: instagram.com/arabovaralina

Фото: instagram.com/arabovaralina

Фото: instagram.com/arabovaralina

Фото: instagram.com/arabovaralina

Фото: instagram.com/arabovaralina

После победы в конкурсе "Мисс Татарстан" девушка планировала отдохнуть и посвятить больше времени себе и своему организму. Однако желание стать самой красивой представительницей прекрасного пола в России взяло вверх над усталостью и Ралина вновь принялась репетировать. При таком усердии не исключено, что девушка еще ни раз выйдет на подиум и примерит на свою голову корону.

Фото: instagram.com/arabovaralina

Фото: instagram.com/arabovaralina

Фото: instagram.com/arabovaralina

Фото: instagram.com/arabovaralina

Фото: instagram.com/arabovaralina

Фото: instagram.com/arabovaralina

Ведь в качестве приза обе вице-мисс получили не только гранты на обучение в любой стране мира, но и возможность представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

ИСТОЧНИК KP.RU

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