2019-04-12T16:22:40+03:00
Происшествия

"Место проклятое похоже": В Казани на улице Ямашева на ходу загорелся автобус с десятками пассажиров

Порядка 40 пассажиров и водитель успели вовремя выйти из салона, пострадавших нет [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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В пятницу, 12 апреля, примерно в 14.57 на улице Ямашева в Казани загорелся автобус, следовавший по маршруту № 33. Огнем был охвачен двигательный отсек.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность транспортных узлов и механизмов. Известно, что на место оперативно прибыли пожарные и в 15.07 огонь был ликвидирован.

По информации МЧС по Татарстану, в результате инцидента никто не пострадал. Порядка 40 пассажиров и водитель успели вовремя выйти из салона.

В Казани на ходу загорелся автобус.

В социальных сетях жители Казани отметили, что в городе стал слишком часто загораться общественный транспорт. И все эти случаи происходят практически на одной улице.

- Место проклятое похоже. У «Парк Хауса» крыша падала, трамвай горел, теперь автобус. Когда-то на этом месте жили люди, имели землю в черте города, а вы их выкинули. Вот она – карма, - считает интернет-пользователь Яна Папина-Дочка.

- Проспект ты наш Ямашева, что ты с нами делаешь? Что в тебе такого? За что наш популярный незаменимый транспорт губишь? – вопрошает Anton Kiselyov.

Напомним, в октябре прошлого года во время движения загорелся трамвай №5. Пожар произошел рядом с торговым центром на улице Ямашева. Тогда тушить технику помогали пассажиры и прохожие.

Другой похожий случай произошел 18 марта текущего года. В тот день огонь вновь вспыхнул в трамвае №5, когда он тронулся с остановки «Парк Победы» в сторону ДК Химиков. Транспорт за 50 миллионов рублей сгорел полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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