"Он наш дом шатал!": в Казани концерт Макса Коржа перепутали с пришествием Годзиллы

Телефоны службы "112" в воскресенье, 14 марта, с 21.23 и до 23.00 буквально оборвали жители Ново-Савиновского района Казани.

Они сообщали о том, что в их домах ощущается сильная вибрация, трясутся люстры и мебель. Вызвав спасателей, жители нескольких домов поспешили выйти на улицу - вроде, Казань не в сейсмической зоне, но мало ли что.

Проверить сообщение отправили спасателей из ЗПСО№2 МЧС Татарстана. Выяснилось, что паника началась в домах по адресам: Чистопольская (№ 41,43,38), Четаева (№34), Мусина (№1).

Сотрудники МЧС даже проверили квартиры всех заявителей, чтобы убедиться в реальности этих толчков. Сами жители этих домов отметили некоторую цикличность происходящего: толчки и вибрация происходила через каждые 15 минут.

В соцсетях сразу появились комментарии, в которых пытались объяснить причины гула и вибрации. Так, интернет-пользователь Руслан Бикчантаев вспомнил про сказку о трех поросятах: "У первого поросенка, когда волк дунул". Кто-то уверял, что это Годзилла шатает дома, но правильная версия была озвучена интернет-пользователем Евой Акаевой: "Кооооорж!".

Оказалось, что виной всему концерт Макса Коржа, который проходил в "Татнефтьарене".

- Эпицентр толчков исходил от здания, где проходил концерт, - сообщили в МЧС Татарстана. - По окончанию мероприятия вибрации прекратились, угрозы обрушения зданий нет.