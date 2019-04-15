2019-04-15T01:17:43+03:00
Спорт

УНИКС обыграл «Зенит»: казанцы оказались сильнее соперника в четвертый раз за сезон

Игра завершилась со счетом 74:72 [фото]
Алина НИЗАМОВА
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Казанцы оказались сильнее соперника в четвертый раз за сезон.Казанцы оказались сильнее соперника в четвертый раз за сезон.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский УНИКС обыграл петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ – 74:72.

В составе хозяев площадки игру пропускал один из лидеров команды Пиерри Хенри. Американец продолжает восстановление от травмы, поэтому встречу казанцам пришлось провести без него. Также в матче не принял участие Костас Каймакоглу. С первых минут у УНИКСа на паркете вышли Реймар Морган, Джамар Смит, Морис Ндур, Павел Сергеев и Евгений Колесников.

С первых минут у УНИКСа на паркете вышли Реймар Морган, Джамар Смит, Морис Ндур, Павел Сергеев и Евгений Колесников. Фото: Алина НИЗАМОВА

С первых минут у УНИКСа на паркете вышли Реймар Морган, Джамар Смит, Морис Ндур, Павел Сергеев и Евгений Колесников.Фото: Алина НИЗАМОВА

Клуб из Казани бодро начал игру, поведя через полторы минута с начала с семиочковым преимуществом. Петербуржцы пытались догнать соперника, но на перерыв УНИКС ушел с комфортным преимуществом – 19:13.

Клуб из Казани бодро начал игру. Фото: Алина НИЗАМОВА

Клуб из Казани бодро начал игру.Фото: Алина НИЗАМОВА

Во второй четверти команда Димитриса Прифтиса действовала еще увереннее. После трехочкового броска в исполнении Смита казанцы укрепили 10-очковое превосходство в счете, и до конца первой половины имели двузначное преимущество в счете. На большой перерыв УНИКС ушел бесспорным лидером – 43:28.

На большой перерыв УНИКС ушел бесспорным лидером – 43:28. Фото: Алина НИЗАМОВА

На большой перерыв УНИКС ушел бесспорным лидером – 43:28.Фото: Алина НИЗАМОВА

До середины третьего периоды хозяева контролировали игру. После дальнего броска Сергеева на табло высвечивались комфортные 51:37. Однако затем последовал 11-очковый рывок гостей. В итоге «Зенит» сумел перевернуть ход игры и почти догнал УНИКС – 57:54.

До середины третьего периоды хозяева контролировали игру. Фото: Алина НИЗАМОВА

До середины третьего периоды хозяева контролировали игру.Фото: Алина НИЗАМОВА

В решающей четверти на площадки «Баскет-холла» стало напряженно. Команды обменивались очками, и все решилось в концовке.

В решающей четверти на площадки «Баскет-холла» стало напряженно. Фото: Алина НИЗАМОВА

В решающей четверти на площадки «Баскет-холла» стало напряженно.Фото: Алина НИЗАМОВА

За минуту до конца петербуржцы сократили разницу в счете до одного очка, но точные броски с линии штрафной Ндура и Эрика Макколлума предрешили судьбу матча. В итоге УНИКС смог одержать победу в непростой игре – 74:72.

За минуту до конца петербуржцы сократили разницу в счете до одного очка. Фото: Алина НИЗАМОВА

За минуту до конца петербуржцы сократили разницу в счете до одного очка.Фото: Алина НИЗАМОВА

Самым результативным игроком встречи стал Морис Ндур. На счету сенегальца 14 очков и 9 подборов.

Самым результативным игроком встречи стал Морис Ндур. Фото: Алина НИЗАМОВА

Самым результативным игроком встречи стал Морис Ндур.Фото: Алина НИЗАМОВА

Стоит отметить, что эта игра стала четвертой для клуба из столицы Татарстана против «Зенита» в сезоне: дважды в лиге ВТБ и два раза в Кубке Европы. Во всех встречах казанцы были сильнее.

Во всех встречах казанцы были сильнее. Фото: Алина НИЗАМОВА

Во всех встречах казанцы были сильнее.Фото: Алина НИЗАМОВА

УНИКС продолжает идти на втором месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. До конца регулярного чемпионата осталось три матча. В случае побед во всех последующих играх команда выйдет в плей-офф с первого места.

18 апреля УНИКС сыграет дома против пермской «Пармы». Фото: Алина НИЗАМОВА

18 апреля УНИКС сыграет дома против пермской «Пармы».Фото: Алина НИЗАМОВА

18 апреля УНИКС сыграет дома против пермской «Пармы». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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