Соцсети: В Казани парень снял трусы прямо в трамвае и начал ласкать себя на глазах у пассажиров

Накануне в казанских группах в соцсетях появилось видео с пометкой 18+. Автор видео утверждает, что все происходит в салоне казанского трамвая. На кадрах видно, как один из пассажиров, не стесняясь пассажиров, спустил с себя трусы и начал ласкать себя прямо на сидении электротранспорта.

- Едешь себе спокойно в трамвае, а потом смотришь, а сбоку сидит наяривает свой причиндал какой-то парень...Что делать в такой ситуации? - задался вопросом автор видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/703048" frameborder="0"></iframe> Парень ласкает себя в трамвае.

Естественно, что видео не осталось не замеченным жителями столицы Татарстана. Под выложенным видео появилось более 300 комментариев. В основном люди негативно отзываются о пассажире. Досталось, к слову, и автору видео.

- Это болезнь, не нужно осуждать его! Нужно помочь ему обратиться в больницу! Ужас, только снимать можете!.

- Неизвестно кто более безумен, человек делающий это на людях или тот, кто снимает это на видео.

- Никакой морали..,если малые дети это увидят? Психика детская сломается.

- Я бы пересела - это раз. Два - не стала бы это снимать и выкладывать. Жалуемся, что сейчас цензура полностью отсутствует, а сами выкладываем такой видео.

- Как теперь после этого в транспорте-то ездить?

Отметим, что в комментариях к посту отмечали, что гарантии, что видео было снято в Казани, нет. Впрочем, большинство пользователей соцсетей узнали на видео салон одного из казанских трамваях.