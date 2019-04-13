2019-04-13T22:36:00+03:00
Общество

Соцсети: В Казани парень снял трусы прямо в трамвае и начал ласкать себя на глазах у пассажиров

Горожане, естественно, осудили столь пикантное поведение молодого человека [Видео]
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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Накануне в казанских группах в соцсетях появилось видео с пометкой 18+. Автор видео утверждает, что все происходит в салоне казанского трамвая. На кадрах видно, как один из пассажиров, не стесняясь пассажиров, спустил с себя трусы и начал ласкать себя прямо на сидении электротранспорта.

- Едешь себе спокойно в трамвае, а потом смотришь, а сбоку сидит наяривает свой причиндал какой-то парень...Что делать в такой ситуации? - задался вопросом автор видео.

Парень ласкает себя в трамвае.

Естественно, что видео не осталось не замеченным жителями столицы Татарстана. Под выложенным видео появилось более 300 комментариев. В основном люди негативно отзываются о пассажире. Досталось, к слову, и автору видео.

- Это болезнь, не нужно осуждать его! Нужно помочь ему обратиться в больницу! Ужас, только снимать можете!.

- Неизвестно кто более безумен, человек делающий это на людях или тот, кто снимает это на видео.

- Никакой морали..,если малые дети это увидят? Психика детская сломается.

- Я бы пересела - это раз. Два - не стала бы это снимать и выкладывать. Жалуемся, что сейчас цензура полностью отсутствует, а сами выкладываем такой видео.

- Как теперь после этого в транспорте-то ездить?

Отметим, что в комментариях к посту отмечали, что гарантии, что видео было снято в Казани, нет. Впрочем, большинство пользователей соцсетей узнали на видео салон одного из казанских трамваях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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