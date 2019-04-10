2019-04-10T10:44:44+03:00
Общество

Не только красавицы, но и Достоевского читают: Девушки из Татарстана, Чувашии и Марий Эл штурмуют конкурс "Мисс Россия"

"Комсомолка" знакомит читателей с участницами главного российского конкурса красоты
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: www.missrussia.ruФото: www.missrussia.ru
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В данный момент на сайте конкурса «Мисс Россия» проходит голосование за участниц гонки за короной. Среди 50 девушек из разных городов страны есть представительницы Татарстана в целом и Казани в частности, Марий Эл и Чувашии. «Комсомолка» знакомит своих читателей с этими не только красивыми, но и умными девушками.

АННА РУДАКОВА, МАРИЙ ЭЛ

У 19-летней представительницы Марий Эл Анны Рудаковой на данный момент уже 2,9 тысячи голосов. В свободное время девушка предпочитает писать стихи, рисовать картины маслом и создавать свои дизайн-проекты. Кроме того, в жизни Анны всегда есть место активному отдыху и фитнесу.

Фото: www.missrussia.ru

Фото: www.missrussia.ru

Своим любимым фильмом девушка называет «Зеленую милю», а книгой – «Вино из одуванчиков» Рэйа Брэдбери. Однако, при всей любви, фамилию писателя в анкете девушка написала не совсем правильно.

ЮЛИЯ ТИХОНОВА, ЧУВАШИЯ

Следующей по количеству голосов (2,7 тысяч) в нашем списке идет представительница Чувашии Юлия Тихонова. Помимо моделинга, 20-летняя девушка увлекается программированием и изучением иностранных языков. В детстве Юлия много времени отдавала большому теннису, актерскому мастерству и танцам.

Фото: www.missrussia.ru

Фото: www.missrussia.ru

Своей любимой книгой Юлия называет военную повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Говоря о любимом фильмом, она также вспоминает «Зеленую милю».

МИЛЯУША ГАЛИМОВА, КАЗАНЬ

Казань в конкурсе красоты «Мисс Россия – 2019» представляет 20-летняя Миляуша Галимова. У девушки всего 354 голоса и на данный момент она находится на 44 месте в рейтинге.

Фото: www.missrussia.ru

Фото: www.missrussia.ru

Известно, что Миляуша учится в Институте математики и механики имени Лобачевского. Кроме этого, ей интересна добровольческая деятельность. Однажды вместе с отцом девушка на параплане покорила гору в несколько сотен метров.

Фото: instagram.com/24.07.m

Фото: instagram.com/24.07.m

Миляуша любит перечитывать «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери и «Алхимика» Пауло Коэльо. Своим любимым фильмом она назвала экранизацию романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

РАЛИНА АРАБОВА, ТАТАРСТАН

На данный момент всего 122 голоса набрала представительница Татарстана? Обладательница звания «Мисс Татарстан – 2019» Ралина Арабова. 19-лентняя девушка изучает китайский язык, играет на флейе и в КВН, а также неплохо рисует.

Фото: www.missrussia.ru

Фото: www.missrussia.ru

В свободное время Ралина предпочитает читать Достоевского и смотреть фильмы о супергероях.

Фото: instagram.com/arabovaralina

Фото: instagram.com/arabovaralina

ИСТОЧНИК KP.RU

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