2019-04-09T16:41:57+03:00
Происшествия

В Чебоксарах за разврат 8 детей и распространение порно будут судить директора фирмы - педофила

О непристойной переписке в интернете в правоохранительные органы сообщил коллега мужчины
Олег ЛУГОВОЙ
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Пострадавшие проживают в Томской, Омской, Челябинской, Смоленской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также в Хакасии.Пострадавшие проживают в Томской, Омской, Челябинской, Смоленской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также в Хакасии.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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45-летнего директора одной из фирм Чебоксар обвиняют в действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния малолетних потерпевших, развратных действиях и распространение среди детей порнографии.

Как следует из материалов уголовного дела, с 2016 по 2017 года на работе и дома в Чебоксарах мужчина зарегистрировался в двух популярных соцсетях. Там он создал четыре аккаунта, где представился подростком. От имени несуществующего несовершеннолетнего, директор знакомился в интернете с малолетними детьми.

Мужчина затевал с ними переписку на сексуальные темы, вызывая у них к этому нездоровый интерес и побуждая присылать ему свои интимные фото. Что дети и делали. Также обвиняемый отправлял четырем своим жертвам порно фото, которые скачивал в Сети. На некоторых из них были изображены несовершеннолетние.

- Всего установлено восемь пострадавших детей - семь девочек в возрасте 10-12 лет, а также 12-летний брат одной из них. Они проживают в Томской, Омской, Челябинской, Смоленской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также в Хакасии, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Об этой непристойной переписке случайно узнал коллега обвиняемого и сообщил в правоохранительные органы. Мужчина на время следствия был заключен под стражу.

- Согласно заключению комиссионной судебно-психиатрической экспертизы, у обвиняемого выявлена педофилия, в связи с чем он также нуждается и в применении принудительных мер медицинского характера, - также информируют в следственном комитете Чувашии.

В скором времени судьба директора-педофила решится. Расследование уголовного дела завершено и все его материалы направлены в суд, который должен поставить точку в этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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