2019-04-05T11:04:03+03:00
Общество

"Устроила дедовщину": В Ульяновской области няня в детсаду заставила детей мыть общий туалет

Сотрудница дошкольного учреждения не скрывала этого, попросила прощения у родителей, но некоторые из них настроены забрать своих детей из детсада
Елизавета МАКАРОВА
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Нянечка подтвердила, что действительно заставила детей убрать за собой.Нянечка подтвердила, что действительно заставила детей убрать за собой.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Родители воспитанников 22-го детсада города Димитровград, что в Ульяновской области бьют тревогу. По их словам, нянечка, работающая в дошкольном учреждении, резко превысила свои полномочия и заставила 4-летних детей мыть полы в туалете только за то, что они, справляя нужду, промахнулись мимо унитаза.

- У нас сегодня в детском саду детей четырех лет заставили мыть полы в туалете за то, что они мимо насикали. Устроила дедовщину няня группы. В нашей группе много родителей с этого же сада работники и они не видят в этом ничего страшного, а остальные просто в бешенстве и не понимают как с таким вообще можно мириться? - написала одна из родительниц в соцсетях.

При этом, как отметила женщина, в том, что инцидент действительно был, призналась сама сотрудница детсада. Она извинилась за свой поступок, но этого оказалось мало. Некоторые родители настроены решительно.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

- Лично я завтра с утра иду в Управление образования и хочу просить перевода своих детей двух из данного сада, - продолжила родительница.

Кроме того, женщина решила поинтересоваться у горожан, как бы они отреагировали на подобную ситуацию, если бы к уборке туалета привлекли их детей. Горожане, кстати, активно начали делиться мнениями. Под сообщением женщины в группе "Типичный Димитровград" появилось более 500 комментариев.

Как водится, мнения разделились. Конечно, большинство горожан стали на сторону родительницы, заявив, что эксплуатировать детский труд - не правильно.

- Сколько же тут конечных, которые считают нормой, что ребёнка заставили мыть пол в общественном туалете. Ребёнок 4-х лет мыл пол ссаной тряпкой 99% без перчаток. Больше чем уверен, что на глазах у других детей, которые его теперь будут дразнить. Одно дело заставят родители дома, но никак не чужая тётя в садике.

- Детей в садик водят не для того чтоб их там учили полы мыть в туалете.

- Не важно, специально ребёнок сделал или нет, разбираться нужно с родителями. А не с 4хлетками. Водишь ребёнка в сад, платишь за это деньги, доверяешь своё чадо, а он приходит и говорит, что мыл в туалете полы! Вообще уже обнаглели! Воспитательный процесс видите ли! Своих так воспитывайте! Если нашкодничал, нужно с родителями этот вопрос решать! Каждый родитель воспитывает так, как считает нужным!

Впрочем, были и те, кто посчитал, что няня поступила совершенно верно, тем самым, преподав урок детям.

- Хватит детям дуть в одно место, не бьют же, че панику разводить. Мой тоже 4-х лет вытирает за собой, это нормально - помогать и быть аккуратным

- К порядку с детства надо приучать!

В целом же, автору данного сообщения посоветовали не рубить с плеча и не забирать детей из детского сада, а попробовать спокойно поговорить и с ребенком, и с сотрудниками дошкольного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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