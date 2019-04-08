В Чувашии больному раком врачи удалили язык и сделали новый

Несмотря на недомогание, 55-летний житель Чувашии не спешил обращаться к врачам. Но когда он все же сдался в руки медиков, ему поставили страшный диагноз – злокачественная опухоль языка. Болезнь уже развилась до четвертой стадии.

В республиканском онкодиспансере не увидели другого выхода, как удалить вместе с опухолью язык. Но при этом, чтобы пациент после этого мог разговаривать, врачи отделения опухолей головы и шеи решили провести уникальную операцию по замене органа на кожно-мышечный лоскут.

- Опухоль поразила практически весь язык, имелись метастазы в обоих лимфоузлах шеи, - рассказал заведующий отделением Сергей Алексеев. - При запущенных стадиях заболевания сложно удалить местно-распространенную опухоль языка, а еще сложнее сделать пластику удаленного языка. В этом заключалась сложность оперативного вмешательства.

Операция длилась несколько часов. Провели ее бригада хирургов в составе заведующего отделением Сергея Алексеева, врачей-онкологов Софьи Нигматулиной и Ильшата Мавлютова.

Они сначала полностью удалили пораженный язык, а затем провели пластику дефекта кожно-мышечным лоскутом на передних мышцах шеи. Чтобы пациент во время операции не задохнулся, ему наложили временную трахеостому.

Удаление и замена языка в итоге прошла без осложнений. Как сообщили в Минздраве Чувашии, вскоре мужчине предстоит химио-лучевое лечение. Также впереди у него длительная реабилитация по восстановлению речевой функции и возможности самостоятельно есть.