«Со страхом ждали ударную волну»: в Набережных Челнах на видео засняли падение «метеорита»

В прошедшую субботу, 6 апреля, около девяти часов вечера жители Набережных Челнов могли наблюдать в небе необычное явление. Некоторые решили, что это не что иное, как падение метеорита и даже засняли его на камеру мобильного телефона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/701818" frameborder="0"></iframe> В Набережных Челнах на видео засняли падение «метеорита».соцсети

- Вчера мой сын увидел, как над городом упал метеорит. Кстати, аналогичную вспышку видели и в Самаре, - отмечает интернет-пользователь, пожелавший остаться неизвестным.

- Многие видели и со страхом ждали ударную волну, - поддерживает интернет-пользователь Римма Муханова.

- Я тоже видела, как огненный шар упал на землю. Ехала одна, испугалась, - признается в комментариях под видео Рузиля Гильванова.

Однако там же под постом с роликом падения «метеорита» большинство жителей Набережных Челнов больше посмеялись над таким объяснением. Часть горожан решила, что это была всего лишь сигнальная ракета

- Очень странно, многие видели, а по телевизору не показали. Может все с фейерверком перепутали или с какой-нибудь сигнальной ракетой? Во-первых, видео нечеткое, во-вторых, если даже метеорит, то на видео видно, что он прямо перед домом типа вспыхнул и разлетелся, что в принципе нереально, потому что он, не долетая до земли, должен был еще в атмосфере вспыхнуть и разлететься на более мелкие осколки, - считает интернет-пользователь Алексей Кисилев.

- На сигнальную ракету похоже. Ну никак не метеорит, был бы он в городе, не знаю что бы творилось. Запустишь небесный фонарик, и люди уже думают НЛО, - вторит Александр Немов.