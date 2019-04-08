2019-04-08T15:24:26+03:00
Общество

«Со страхом ждали ударную волну»: в Набережных Челнах на видео засняли падение «метеорита»

Однако большинство горожан все же придерживаются версии, что это была лишь сигнальная ракета [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

В прошедшую субботу, 6 апреля, около девяти часов вечера жители Набережных Челнов могли наблюдать в небе необычное явление. Некоторые решили, что это не что иное, как падение метеорита и даже засняли его на камеру мобильного телефона.

В Набережных Челнах на видео засняли падение «метеорита».соцсети

- Вчера мой сын увидел, как над городом упал метеорит. Кстати, аналогичную вспышку видели и в Самаре, - отмечает интернет-пользователь, пожелавший остаться неизвестным.

- Многие видели и со страхом ждали ударную волну, - поддерживает интернет-пользователь Римма Муханова.

- Я тоже видела, как огненный шар упал на землю. Ехала одна, испугалась, - признается в комментариях под видео Рузиля Гильванова.

Однако там же под постом с роликом падения «метеорита» большинство жителей Набережных Челнов больше посмеялись над таким объяснением. Часть горожан решила, что это была всего лишь сигнальная ракета

- Очень странно, многие видели, а по телевизору не показали. Может все с фейерверком перепутали или с какой-нибудь сигнальной ракетой? Во-первых, видео нечеткое, во-вторых, если даже метеорит, то на видео видно, что он прямо перед домом типа вспыхнул и разлетелся, что в принципе нереально, потому что он, не долетая до земли, должен был еще в атмосфере вспыхнуть и разлететься на более мелкие осколки, - считает интернет-пользователь Алексей Кисилев.

- На сигнальную ракету похоже. Ну никак не метеорит, был бы он в городе, не знаю что бы творилось. Запустишь небесный фонарик, и люди уже думают НЛО, - вторит Александр Немов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Кожемяко: Всех пленников из «китовой тюрьмы» по поручению Владимира Путина мы выпустим в дикую природу. Причём - в российскую!
Об этом губернатор Приморья рассказал в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым в эфире Радио «Комсомольская правда» [видео]
Преподаватель йоги в СИЗО Алексей Меркулов - богослову Дворкину: "Я не могу понять, где вы черпаете знания про йогу? Все же совсем не так"
К произошедшему скандалу вокруг занятий кундалини в следственных изоляторах Москвы йог Меркулов отнесся философски. А что касается «высвобождения сексуальной энергии», ответил: «Она не высвобождается, а перетекает в смирение и терпение»
Сектовед Александр Дворкин: «Никакую экспертизу про йогу в СИЗО я не писал»
Разгоревшийся вокруг занятий йогой в московских СИЗО скандал получил какой-то странный поворот. Занятия действительно приостановили, но все инициаторы этого, оказывается, об этом и не просили
"Из танцора я вдруг превратилась в овощ": Девушка из Ульяновска едва не осталась прикованной к постели из-за халатности врачей
28-летняя девушка больше полутора лет проходила с восемью железными болтами в позвоночнике после того, как ее спасли в московской больнице
Новости 24
В честь 50-летия завода «КАМАЗ» Набережные Челны украсят цветами
С начала 2019 года в Татарстане на строителей наложили штрафов почти на 7 миллионов рублей
В Татарстане меняется расписание электричек от и до Свияжска
В Казани суд огласил приговор «автоподставщикам» на дорогих иномарках, похитившим более 4,5 миллиона рублей
В ночь на 9 апреля в Марий Эл перекроют две загородные автодороги
Изъятый вместе с наркотиками тигренок Луна получила официальную «прописку» в Казанском зоопарке
900 тысяч рублей заплатит татарстанская больница за смерть младенца
11 апреля в Татарстане ожидается до +19 градусов
9 апреля в Кировском районе Казани в 14 домах на день отключат воду
Прощание с экс председателем Госсовета Татарстана Василием Лихачевым пройдет 10 апреля
В Татарстане сотрудники ГИБДД нашли в багажнике иномарки крупную партию наркотиков
Жители Казани попросили перенести общегородской субботник из-за Пасхи 2019
ВТБ запустил программу автокредитования со ставкой от 3,5%
Жителя Чувашии будут судить за то, что он обезобразил ножом лицо брату
В Чувашию в колонию за один раз пытались переправить 49 сотовых телефонов
Полицейским Казани официально представили их нового начальника
В Саранске водитель иномарки, на которой привезли младенца из роддома, сбил женщину и скрылся
Власти Нижнекамска полностью погасят ипотеку семьи погибшего полицейского Динара Саматова
КМПО увеличило чистую прибыль на 90%
Полиция Марий Эл просит жителей республики помочь в поисках мужчины с татуировкой клоуна
В Чебоксарах сотрудника колонии будут судить за секс-насилие над детьми в лифтах и подъездах
Президент Татарстана улетел в Дубаи, чтобы принять участие в инвестиционном форуме
25-летний реэлтор из Казани выиграл в лотерею более 155 миллионов рублей
В Чувашии на трассе задержали неправильную маршрутку-"трансформер"
На трассе "Казань – Шемордан"в ДТП погибла женщина, еще два человека пострадали