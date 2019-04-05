В Казани прошел спектакль "На западном фронте без перемен"

В Качаловском новый фестиваль, уже Международный - "Европа-Россия-Азия". В 2018 году артисты казанской труппы побывали на гастролях в Ганновере и в Пекине, теперь принимают гостей из этих городов. Вот так зарождается дружба и появляются фестивали, которые могут стать началом большого творческого этапа.

Артисты из Германии привезли в Казань историю Эриха Марии Ремарка "На западном фронте без перемен". Режиссер Ларс-Оле Валенбург поставил этот спектакль в 2014 году, и с тех пор он стал одним из лучших в репертуаре Ганноверской труппы.

Вопрос с переводом на русский язык решили просто - над сценой на специальном экране появлялись титры, которые удобнее было читать с середины зала.

Муза не сумела сохранить белый цвет помыслов и души своих героевФото: Из материалов пресс-службы

К такому Казань уж точно не была готова: из декораций - большой классический зал, который олицетворял тот фундамент жизни, к которой готовили этих вчерашних школьников, - Пауля Боймера (Йонас Штеглих), Альберта Кроппа (Доминик Марингер), Мюллера (Якоб Бенкхофер), Франца Кеммериха (Никола Фритцен) и Станислава Катчинского (Ката) (Даниель Нерлих). Всю историю взросления, разочарования и гибели молодых людей рассказывали они сами и их Муза (Катя Гаудард).

В этом классическом зале жизнь, к которой подготавливали в школе мальчишек, обретала краски, запах и получала те формы, которые словно вылепливались из причудливых выражений и поступков окружающих. То, что война - не красивый парад по улицам захваченных городов, а унижение, грязь, голод, страшная гибель от разрыва снаряда или под шипение тяжелого и едкого газа, расползающегося по земле, мальчишки узнали очень быстро. Из тех 20, что отправились на призывной пункт сразу после выпускного экзамена, к финалу добрались только пятеро. Вот они и рассказывали все, что увидели на этой войне.

Мир окрашивался в цвета действительностиФото: Из материалов пресс-службы

Зритель словно вместе с ними переживал то, через что они прошли. Как радовались коротким весточкам из дома, и проклинали того, кто патриотическими речами загнал их на фронт. Как принимали с болью убийственную правду жизни - мертвым не нужны сапоги, прекрасные солдатские сапоги на высокой шнуровке, и оттого сторожили последний вздох приятеля. Как радовались возможности пообщаться, сидя на переносных туалетах, вдали от передовой. Как рисковали жизнью, готовя роскошный обед из свинины и картошки в брошенном людьми поселке между двумя линиями фронтов.

Не стыдно признаваться себе самому и друзьям, что тебе страшно, что хочешь побыстрее попасть домой, и ненавидишь эту войну и тех, кто заманил их сюда, в грязные окопы, заставляя убивать таких же бедолаг, как и сам. Стыдно смотреть в глаза тем, кто больше уже никогда не вернется домой.

То, что не смогли рассказать словами, рисовали красками. Алый - кровь, пролитая на войне, которую, как оказалось, никто из противников и не желал. Черный - цвет дыма и неба, закутанного всполохами взрывов. Зеленой - цвет удушливых газов и речей пропагандистов, заманивших рядовых на эту войну, развязанную генералами. И коричневый... Цвет нацизма, в который спустя несколько лет оденется вся Германия? И этими красками был испачкан белый наряд невесты Музы... На войне нет тех, кто бы не сменил цвет и мысли, привычки и характеры.

Едва жизнь одного из героев подходила к финалу, как он разоблачался. Словно его обнаженная душа, призрак продолжал рассказ о боли и разочаровании целого поколения.

Спектакль поразил казанцев своим исполнением и постановкой. Равнодушных не было, это было заметно, когда зрители покидали зал. Печаль в глазах от осознания того, что было именно так - горько и грязно, и восхищение артистами, показавшими нам эту боль умершего поколения, не сумевшего сберечь мир.