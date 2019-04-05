В Ульяновске впервые в истории матери двоих детей пересадили почку от умершего человека

Жительница Ульяновской области по имени Евгения вошла в историю региональной медицины. Именно ей пересадили почку от умершего человека.

Проблемы у матери двоих детей начались еще в детстве - с 7 лет. С 2013 года с диагнозом хроническая болезнь почек V стадии в исходе хронического пиелонефрита она находилась на гемодиализе.

А 7 февраля 2019 года ее экстренно госпитализировали в больницу. Операция по пересадке нужна была срочно. Решение было принято - надо пересаживать почку от посмертного донора.

- Трансплантация почки - сложная хирургическая операция. Качество и продолжительность жизни у пациентов с пересаженной почкой, намного выше, чем у больных находящихся на гемодиализе. Для пересадки используют донорский орган. Первые четыре операции в нашем регионе проведены врачами от прижизненных доноров, которыми стали родственники реципиента. В пятом случае врачи пересадили пациенту почку умершего человека. Такое оперативное вмешательство в регионе выполнено впервые,- рассказал министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко.

Времени медлить у врачей не было. Дело в том, что орган жизнеспособен всего 36 часов. Операция длилась 4 часа. Все прошло успешно.

- Пересадка почки от покойного донора выполняется экстренно, так как срок жизнеспособность органа составляет не более 36 часов. Для подобных оперативных вмешательств органы берут от людей, погибших в катастрофах, поскольку допускается смерть мозга человека, но не сердца. При этом важно, чтобы до гибели человек был здоров. Если при жизни почки донора были больными или травмированными, они не могут быть использованы. Предварительно проводится исследование трансплантируемого органа на предмет патологий, а затем подбирается реципиент из листа ожидания, которому подойдет донорский орган. На все необходимые анализы затрачивается не более 5 часов. Операцию проводят под общим наркозом. В среднем она длиться не более четырех часов. После пересадки пациент получает иммуносупресивную терапию, - пояснил хирург-трансплантолог Илья Ильин.

На данный момент состояние пациентки стабильное. Все показатели по биохимическим анализам у неё пришли в норму.

- После операции я чувствую себя хорошо, уже можно все кушать, не ограничивая себя ни в чем, пить много жидкости. У меня двое детей, теперь я смогу воспитывать и ухаживать за ними полноценно. Большое спасибо, искренняя благодарность врачам, я стараюсь выполнять все их рекомендации, - рассказала сама Евгения.

За женщиной врачи будут наблюдать еще, как минимум, год. Впрочем, пока медики мыслят позитивно. Шансы на то, что пациентка вернется к полноценной жизни довольно велики.