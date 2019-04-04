В Москве состоялся благотворительный показ в поддержку фонда «Измени одну жизнь». На нем была продемонстрирована одежды юного дизайнера из Татарстана, обладательницы непростой судьбы, 7-летней Зои Кукушкиной. Мероприятие состоялось в последний день марта.

Известно, что в Москву в этот день слетелись неравнодушные люди из разных уголков России: от Калининграда до Камчатки, а также из Донбасса и Минска. Десятки детей выступили в роли моделей и продефилировали в одежде 7-летнего дизайнера Зои Кукушкиной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/701222" frameborder="0"></iframe> В Москве состоялся благотворительный показ линии одежды от 7-летней девочки из Татарстана.

Ведущей показа выступила известный вайнер Елизавета Анохина. Также на подиуме в этот день спела участница телепроекта «Голос.Дети» Агата Барабаш.

Сообщается, что за это мероприятие было собрано 360 тысяч рублей, на которые фонд «Измени одну жизнь» снимет видео-анкеты сиротам. Точно такие же, как когда-то они сняли для Зои.

Напомним, Зоя родилась в Сибири. Она попала в детский дом. Когда девочке было три года, один из благотворительных фондов помог ей снять видео-анкету.

Ее в интернете увидела Татьяна, которая жила с мужем в татарстанском Заинске. Она влюбилась в девочку с первого взгляда и в тот же день обратилась в органы опеки. Получила список необходимых для удочерения документов и быстро их собрала. Лишь после этого женщина узнала, что Зоя имеет множественные проблемы со здоровьем.

Однако этот факт не остановил Татьяну и она, преодолев все трудности, все-таки забрала Зою в свою семью. Сейчас девочка работает моделью и покоряет лучшие подиумы мира.