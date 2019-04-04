В Татарстане сотрудники ГИБДД устроили погоню за женщиной, чтобы вернуть ей сумку

Во время несения службы на федеральной автодороге М-7 «Москва-Уфа» сотрудники ДПС отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Татарстана - лейтенант полиции Рамиль Салаватуллин и младший лейтенант полиции Фаиль Мифтахов, увидели на дороге женскую сумку и разбросанные документы.

Остановились, подобрали. Выяснилось, что лежал на дороге полный комплект документов на автомобиль ВАЗ-2114, принадлежавший жительнице республики. Самой ее и автомобиля поблизости не оказалось.

Фото: ГИБДД Татарстана

Первая мысль, посетившая офицеров, была о том, что владелица отечественной легковушки стала жертвой преступления. К сожалению, в жизни и не такие случаи бывают. Полицейские выяснили телефон женщины, начали звонить по номеру, а мелодия звонка раздалась из сумки - телефон пропавшей находился в ней. Пока один из сотрудников обзванивал отделы полиции, выясняя, не происходило ли недавно ДТП или другое ЧП поблизости от места обнаружения сумки, второй проверял кювет - она могла стать жертвой наезда и тело спрятали в кювете.

Неподалеку от этого места находится заправка, и госавтоинспекторы подъехали, чтобы опросить ее сотрудников. Вдруг мимо них проехала "четырнадцатая" со знакомыми госномерами - документы именно этот автомобиль сейчас находились в руках сотрудников полиции.

- Автолюбительницу пришлось догонять, включив прорблесковые маячки и звуковые сигналы, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Татарстана. - Узнав, по какому поводу ее остановили, она с таким облегчением выдохнула, что сразу стало понятно, что женщина очень разволновалась из-за пропажи своих вещей и документов.

Успокоившись и получив назад свои вещи, она рассказала, что заехала на эту заправку, чтобы залить горючее в бензобак. видела знакомого и, пока разговаривала с ним, положила сумку и документы на багажник, а потом забыла и уехала. Спохватилась через несколько километров, вернулась назад и ехала по своему же пути, искала пропажу.