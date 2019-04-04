"Она на всех пацанов наезжала": за что ученицы элитной школы Саранска избили одноклассницу

ЧП в элитной школе "Тавла" Саранска произошло еще 5 марта, но взрослые узнали об этом только 1 апреля. Участники и свидетели жестокой расправы с 13-летней ученицей долго держать это при себе не смогли, и опубликовали в соцсетях видео избиения. Оно и попалось на глаза родителям пострадавшей девочки, а также сотрудникам правоохранительных органов. Начались доследственные проверки.

Ученицы элитной школы Саранска избили одноклассницу.

На записи видно, как стайка 13-летних учеников окружает одну из своих сверстниц в вестибюле школы. Они оскорбляют девочку и заставляют ее встать на колени. А одна из участниц этого кошмара бьет с размаху жертву по лицу. На данный момент известно, что всех участников конфликта уже установили. С ними и с их родителями проведены беседы.

Понемногу стали известны и причины такого жестокого поступка школьниц. Однокласснице досталось за то, что она не держала язык за зубами, и могла дать нелестную характеристику делам и поступкам школьников. Похоже, что зачинщицей этих разборок стала девушка в красном свитере - именно она эмоционально вела себя, оскорбляла и даже избивала жертву.

Видимо нападавшая думала, что встала на защиту мальчиков, которых жертва якобы задела за живое: "Она на всех пацанов наезжала".

Одними пощечинами не обошлось, девочку также избили, когда она была на диване в школьном коридоре. Для администрации образовательного учреждения вскрывшийся факт расправы над ребенком стал полной неожиданностью, ведь эти дети из внешне благополучных семей.

СПРАВКА КП

Элитный образовательный центр "Тавла" появился в Саранске в 2017 году. Его тут же прозвали "школой будущего". Учреждением руководит Светлана Лиманская.