2019-04-03T16:55:25+03:00
Общество

Алексей Булдаков хотел уплыть на катере из Татарстана в Москву

"Генерал" купил судно у жительницы Старошешминска в 2016 году
Лика ИСАЕВА
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Фото: Стриж МилаФото: Стриж Мила
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Печальная новость потрясла россиян - на 68-м году жизни во время поездки в Монголию умер актер Алексей Булдаков. Он так достоверно исполнил роль генерала Иволгина в четырех фильмах про особенности рыбалки, охоты, встречи Нового года и выборов, что зрители его с любовью так и называли - "генерал".

Когда в июле 2016 года на пороге сельского магазина в Старошешминске Нижнекамского района Татарстана появился незнакомый высокий мужчина, то на него сначала никто не обратили внимания.

Покупателям и продавцу он показался похож на того самого "генерала", но все отмахнулись: "Как он мог тут объявиться? Показалось". Но стоило только гостю заговорить, как сомнения рассеялись: "Он!".

Кто-то нерешительно уточнил: "Вы ли это?", и Алексей Булдаков громко признался "Да, это я. Я!".

Оказалось, что он приехал покупать катер. Местная жительница решила продать судно, и выставили об этом объявление на сайте. Поступил звонок из Москвы. На том конце пообещали вскоре приехать за катером. Этим покупателем и оказался Алексей Булдаков.

Катер он купил за 270 тысяч рублей. Его доставили в Москву при помощи спецтягача, сообщает НТР. При этом, по заверениям ряда очевидцев, актер порывался добраться до столицы из Татарстана прямо на катере, по воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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