2019-04-03T09:23:38+03:00
Общество

Кругом пыль, грязь, а строители курят каждые 10 минут: Ученики из Татарстана жалуются, что школу превратили в стройплощадку

На территории учебного заведения начали плановый капремонт, но не всем эта затея пришлась по душе
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Ученики школы № 11, что в Набережных Челнах, вынуждены во время уроков дышать пылью и сигаретным дымом. Об этом в соцсетях рассказала мама одного их учеников. По ее словам, ребенок жалуется на постоянную грязь в школе. Кроме того, по словам женщины, детям просто не чем дышать в помещениях.

- Прошу администрацию города обратить внимание на 11 школу, в этой школе ведут ремонт во время учебного процесса, то есть в школе не соблюдена техника безопасности, многие из проходов закрыты вовсе, пожарной безопасности вообще нет, если вдруг что, так не дай бог дети пострадают, наши дети, помимо всего в школе очень много пыли, которой дышит мой ребенок, сегодня жаловался на это, дышать трудно, все полы не мытые и очень грязные, строители курят на территории школы каждые 10 минут, в школе сильно пахнет сигаретами, дымом от которых мой ребенок тоже дышит, - написала мать школьника.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

На выложенный в соцсетях пост жители Набережных Челнов отреагировали мгновенно. Появились сотни комментариев. Среди прочего были призывы временно закрыть школу и даже уволить директора, но в большинстве своем жители татарстанского автограда встали на сторону школы. По их мнению, ремонт в учебном заведении по весне вполне нормальная история.

- Купите своему ребёнку противогаз.

- Как всегда, не делают ремонт жалуются, делают ремонт тоже не нравиться.

- Выделили деньги на вашу школу.мЗа 3 месяца каникул ремонт не делается капитальный.Во всех школах так ремонтировали. Потерпите.

- У нас тоже делали весной, так как за лето они все не успеют, это большая работа. Крышу делали, окна, батареи, двери, красили.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

- В школе бываю часто, мои дети не жалуются, пленкой зашторено и дети там не бегают, да пыльно, но не смертельно. Краской не пахнет, поскольку не красят. Старшие по кабинетам не ходят, занимаются в одном классе, учителя сами приходят. Прямо конец света! Директор этот ремонт лет 5 добивалась.

Окончательно все точки над известной буквой поставил начальник городского управления образования Винер Харисов. По его словам, капремонт в школе плановый. Завершится он в конце июля текущего года. При этом, как отметил Харисов, родителей школьников заранее уведомили, что в стенах школы будет производиться ремонт.

- Со всеми участниками образовательного процесса проведены инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности, правилам поведения во время ремонтных работ. Был рекомендован масочный режим. Ремонтные работы ведутся по учебным блокам. Учебный процесс изолирован от основных строительных работ. Все складируемые стройматериалы в коридорах расположены компактно, огорожены, к ним ограничен доступ детей. Во время учебного процесса и после уроков проводится неоднократная влажная уборка, - пояснил Харисов.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

При этом, в настоящий момент в школе закрыл главный вход. Там ведутся фасадные работы. Школьники попадают в учебное заведение через боковые двери. Что касается курения в стенах школы, то Харисов заметил, что организацию, ведущую ремонт, уведомили, что курить в помещении строго запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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