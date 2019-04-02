"Во всем виноваты санкции?": В Чебоксарах автобусы большой вместимости вновь заменят микроавтобусами

С момента транспортной реформы в Чебоксарах прошло вот уже 4 месяца. Первые итоги, мягко говоря, не идеальны. Горожане как жаловались, так и продолжают жаловаться на то, что автобусы ходят не по расписанию, вечерами их вообще не дождешься, а в часы пик автобусы порой похожи на банки со шпротами.

Одной из главных задач реформы, как утверждали чиновники, было сделать проезд в городском транспорте более комфортным. Для этого было решено заменить часть микроавтобусов на машины среднего и большого класса. В итоге на маршруты стали выходить 71 большой автобус, 53 - "средних" и только 206 микроавтобусов, хотя до реформы на городских дорогах их было более 500.

Однако наличию длинных белых "ЛИАЗов" чебоксарцы радовались недолго. Постепенно горожане начали замечать, что больших автобусов становится все меньше, а теперь их и вовсе решили убрать с городских дорог.

Оказывается, что перевозчик должен был поставить Чебоксары, не большие автобусы, а машины средней вместимости. Однако сделать этого не смог. К слову, не обошлось без пресловутых санкций.

- ООО «Авто-Экспресс - 4» обслуживало 8 маршрутов автобусами большого класса, что нарушало условия контрактов, в которых предусмотрены автобусы среднего класса. Перевозчик не смог поставить автобусы среднего класса в связи с введенными санкциями в отношении российских производителей, но взял на себя обязательство сделать это до конца 1 квартала текущего года. Обстоятельства сложились так, что эти обязательства перевозчик выполнить не смог, - пояснил глава Чебоксар Алексей Ладыков.

Таким образом, все "ЛИАЗы" заменили микроавтобусами, выпустив на линию еще 112 машин вместо 71 большого автобуса. По словам чиновников, это временная мера, пока не найдут добросовестного перевозчика. Пока же, как минимум, до июля чебоксарцам, привыкшим к "ЛИАЗам", придется вспомнить, что такое ездить в микроавтобусах.

- Четыре года назад, к примеру, мы изучали опыт Казани. Мэр города Ильсур Метшин отмечал, что транспортная реформа в столице Татарстана шла 2 года. Были случаи замены маршрутов, перевозчиков, транспорта разной вместимости. Проведена колоссальная практическая работа, учтены мнения жителей. То, что сейчас идет в Чебоксарах - вполне нормальный процесс оптимизации транспортного обслуживания. С полной уверенностью скажу, что все делается на благо горожан, - заявил депутат Госдумы России Леонид Черкесов.

При этом, от своих планов чебоксарские чиновники не отказываются. По их словам, реформа будет реализовываться и дальше.