2019-04-01T18:39:50+03:00
Спорт

«Все хотят прокатиться с Зариповым, а мне заказы пять раз отменяли»: Как игроки "Ак Барса" целый день работали таксистами

Корреспондент "КП-Казань" прокатилась с одним из казанских хоккеистов и узнала, почему не таксует Билялетдинов и сколько хоккеисты хотят заработать в новой должности
Алина НИЗАМОВА
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Максим Пестушко за рулем.Максим Пестушко за рулем.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В первый день апреля хоккеисты «Ак Барса» на сутки сменили профессию. Вместо льда и клюшек - руль и жёлтая машина с шашечкой. Иначе говоря, хоккеисты решили подработать таксистами.

В социальных сетях некоторые казанцы до конца не верили, что такое возможно, вспоминая наступающий день смеха. Но уже утром клуб стал выкладывать видео с инструктажем игроков перед выездом из парка. С 13:00 в приложении появилась специальная иконка «ХК Ак Барс». По ней тариф был выше обычного, зато на заказ мог приехать игрок из состава пока ещё действующего обладателя Кубка Гагарина.

ЗА РУЛЕМ ЭКС-ИГРОК СБОРНОЙ РОССИИ

Несмотря на большой ажиотаж, корреспонденту «КП-Казань» удалось заказать одну из 20 машин через 10 минут после начала акции – все это время машины были заняты.

После акции машины увезут обратно в Москву. Фото: Алина НИЗАМОВА

После акции машины увезут обратно в Москву.Фото: Алина НИЗАМОВА

Яркую желтую машину видно было издалека. Некоторые пешеходы, видимо знающие про акцию, с интересом останавливались посмотреть на тормозящее такси. За рулем такси, приехавшего на мой вызов, оказался экс-форвард сборной России, нападающий Максим Пестушко. К клубу игрок присоединился по ходу сезона и выступал за фарм-клуб казанцев – «Барс».

34-летний воспитанник нижнекамского хоккея родом из Набережных Челнов, а профессиональную карьеру начал в «Нефтехимике», капитаном которого был несколько сезонов. Как раз из нижнекамского клуба он получил свой единственный вызов в сборную России в сезоне 2007/08. Также он известен по выступлениям за московское «Динамо», «Авангард» и «Югру».

У него мы узнали, почему так долго не было машин. Оказалось, что я стала первым его клиентом.

– До этого у меня отменилось пять заказов, - рассказывает Максим, - беру заказ, начинаю ехать и отменяется. Я так понимаю, люди смотрят, хотят с Зариповым, образно говоря, прокатиться.

В лице Пестушко нам попался опытный водитель. За рулем нападающий уже с 18 лет. В Казани он обычно ездит сам, но иногда пользуется услугами своих сегодняшних коллег. Во время поездки непринужденно играло радио. В обычной жизни Максим тоже включает у себя в машине разные станции: «если еду на дальние расстояния, то можно и свою музыку включить», – добавляет он.

В МОСКВУ С ИГРОКАМИ-ТАКСИСТАМИ НЕ УЕХАТЬ

Пестушко объяснил, чем водители-хоккеисты сегодня отличаются от обычных такси.

– Нам нельзя ездить по автобусным полосам, – рассказал Максим. – Нас предупредили, что нарушать нельзя, штрафы оплачиваем за свой счет. Еще сказали, что на дальние расстояния заказы не будут давать, куда-нибудь в аэропорт, например, или в Москву, не дай бог.

Пестушко объяснил, чем водители-хоккеисты сегодня отличаются от обычных такси. Фото: Алина НИЗАМОВА

Пестушко объяснил, чем водители-хоккеисты сегодня отличаются от обычных такси.Фото: Алина НИЗАМОВА

Также Пестушко рассказал, что машины, новенькие Toyota Camry, пригнали специально для акции из Москвы. Как оказалось, пробег у них всего 45 километров.

– Мы сегодня отработаем 5 часов до 6 вечера, и их увезут обратно в Москву, – сказал хоккеист.

– Почему Билялетдинов сегодня не возит? – спрашиваем у нашего водителя.

Зинэтула Хайдярович? Не знаю, видимо, не по статусу, – добавил хоккеист, улыбаясь.

«С РЕБЯТАМИ ПОСПОРИЛИ, КТО БОЛЬШЕ ЗАРАБОТАЕТ»

– Кто у вас в команде самый «лихач»?

– Тяжелый вопрос, да думаю никто, в принципе, не лихачит, тем более в городе.

Сам спортсмен не стал скрывать, что любит высокие скорости не только на льду, но и на дороге.

– Не скрою, бывает. Для меня тяжело, когда едешь по свободной трассе, никому не мешаешь, там ограничение 110 километров в час. Я понимаю, в городе особо не погоняешь, потому что действительно опасно. А на трассе, когда дорога пустая, никого нет, можно разогнаться.

В конце нашего маршрута игрок назвал необычные часы за рулем лучше стандартного тренировочного дня хоккеиста. Фото: Алина НИЗАМОВА

В конце нашего маршрута игрок назвал необычные часы за рулем лучше стандартного тренировочного дня хоккеиста.Фото: Алина НИЗАМОВА

В конце нашего маршрута игрок назвал необычные часы за рулем лучше стандартного тренировочного дня хоккеиста.

– Можно сказать, эту акцию нам организовали сегодня вместо тренировки. Конечно, интересно почувствовать что-то новое. Все равно у нас как день сурка: тренировка-отдых, тренировка-отдых. Думаю, лучше провести день так. Тем более это все для болельщиков.

– Сколько планируете сегодня заработать?

– По максимуму. Мы даже с ребятами между собой небольшое пари заключили, кто больше заработает. Надеюсь, пассажиры на деньги кидать не будут, – со смехом отметил форвард казанцев.

Заработанные хоккеистами деньги будут перечислены в благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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