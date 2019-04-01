2019-04-01T13:44:02+03:00
Общество

Голая миля по-ульяновски: Десятки людей разделись ради обнаженного катания на лыжах

Так спортсмены решили проводить зиму
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: официальная страница ГК "Ундоры".Фото: официальная страница ГК "Ундоры".
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Необычным образом решили проститься с зимой жители Ульяновска. На территории ГК "Ундоры" устроили обнаженное катание на лыжах. Десятки местных жителей разделись до трусов, нижнего белья и купальников ради вот такого эротического спуска с горы.

- Спасибо всем огромное!!! Это было отлично!!! Вы были с нами и мы смогли выполнить наш ежегодный ритуал: теперь весна точно придет! - написали на официальной странице горнолыжного комплекса в Инстаграме.

Отметим, что горнолыжный сезон в Ульяновской области официально еще не закрыт. Катания будут проходить вплоть до 7 апреля.

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".

ИСТОЧНИК KP.RU

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