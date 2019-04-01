Голая миля по-ульяновски: Десятки людей разделись ради обнаженного катания на лыжах
Необычным образом решили проститься с зимой жители Ульяновска. На территории ГК "Ундоры" устроили обнаженное катание на лыжах. Десятки местных жителей разделись до трусов, нижнего белья и купальников ради вот такого эротического спуска с горы.
- Спасибо всем огромное!!! Это было отлично!!! Вы были с нами и мы смогли выполнить наш ежегодный ритуал: теперь весна точно придет! - написали на официальной странице горнолыжного комплекса в Инстаграме.
Отметим, что горнолыжный сезон в Ульяновской области официально еще не закрыт. Катания будут проходить вплоть до 7 апреля.
Фото: официальная страница ГК "Ундоры".
Фото: официальная страница ГК "Ундоры".
Фото: официальная страница ГК "Ундоры".
Фото: официальная страница ГК "Ундоры".
Фото: официальная страница ГК "Ундоры".
Фото: официальная страница ГК "Ундоры".
Фото: официальная страница ГК "Ундоры".
ИСТОЧНИК KP.RU