Голая миля по-ульяновски: Десятки людей разделись ради обнаженного катания на лыжах

Необычным образом решили проститься с зимой жители Ульяновска. На территории ГК "Ундоры" устроили обнаженное катание на лыжах. Десятки местных жителей разделись до трусов, нижнего белья и купальников ради вот такого эротического спуска с горы.

- Спасибо всем огромное!!! Это было отлично!!! Вы были с нами и мы смогли выполнить наш ежегодный ритуал: теперь весна точно придет! - написали на официальной странице горнолыжного комплекса в Инстаграме.

Отметим, что горнолыжный сезон в Ульяновской области официально еще не закрыт. Катания будут проходить вплоть до 7 апреля.

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".

Фото: официальная страница ГК "Ундоры".