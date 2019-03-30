В Казани тело следователя МВД нашли в рабочем кабинете

30 марта, рано утром, в 7.45, в рабочем кабинете отдела полиции «Сафиуллина», ранее имевший название «Дальний», было обнаружено тело 26-летнего следователи Рамиля Гизетдинова. По предварительной версии, он свел счеты с жизнью. Рядом с ним лежало табельное оружие - пистолет.

На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета Татарстана.

Как сообщили «КП-Казань» собственные источники в правоохранительных органах, табельное оружие Гизетдинов получил накануне, 29 марта. Он заступил на суточное дежурство в составе следственно-оперативной группы. Утром в его кабинете раздался выстрел, сбежавшиеся на звук коллеги обнаружили его тело и тот самый пистолет.

В настоящее время МВД Татарстана по данному факту поводит служебную порверку, работает специальная комиссия.

Среди основных версий произошедшего - семейный конфликт.