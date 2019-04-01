"На нас упал метеорит?": жителей Набережных Челнов напугало необычное синее свечение в небе

На минувших выходных жители Набережных Челнов стали свидетелями необычной вспышки в небе. В темное время суток на долю секунды чуть ли не весь город озарило синим светом. Это обстоятельство озадачило и даже напугало жителей татарстанского автограда. Они сразу же начали предполагать, что же могло произойти в городе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/700568" frameborder="0"></iframe> Жителей Набережных Челнов напугало необычное синее свечение в небе.соцсети

В частности, самой популярной версией стало падение метеорита. Также в числе вариантов называли появление в небе НЛО, взрыв, аварию, связанную с электричеством, и даже молнию.

- На нас упал метеорит?

- В прошлом году была подобная вспышка, тогда было связано с метеоритом, вроде.

- Если бы это был метеорит то бы войдя в атмосферу он начал бы сгорать и, естественно, был бы за ним след как он падает,а тут просто вспышка напряжения.

- Молния. Так было уже и в Москве, и в Казани.

Точного ответа, что же привело к яркой вспышке, пока нет. Впрочем, по данным очевидцев, недалеко от города произошло короткое замыкание, что и привело к резкому "посинению" неба тем вечером.