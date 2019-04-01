2019-04-01T15:25:04+03:00
Общество

"На нас упал метеорит?": жителей Набережных Челнов напугало необычное синее свечение в небе

Среди других предположений - взрыв или молния [видео]
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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На минувших выходных жители Набережных Челнов стали свидетелями необычной вспышки в небе. В темное время суток на долю секунды чуть ли не весь город озарило синим светом. Это обстоятельство озадачило и даже напугало жителей татарстанского автограда. Они сразу же начали предполагать, что же могло произойти в городе.

Жителей Набережных Челнов напугало необычное синее свечение в небе.соцсети

В частности, самой популярной версией стало падение метеорита. Также в числе вариантов называли появление в небе НЛО, взрыв, аварию, связанную с электричеством, и даже молнию.

- На нас упал метеорит?

- В прошлом году была подобная вспышка, тогда было связано с метеоритом, вроде.

- Если бы это был метеорит то бы войдя в атмосферу он начал бы сгорать и, естественно, был бы за ним след как он падает,а тут просто вспышка напряжения.

- Молния. Так было уже и в Москве, и в Казани.

Точного ответа, что же привело к яркой вспышке, пока нет. Впрочем, по данным очевидцев, недалеко от города произошло короткое замыкание, что и привело к резкому "посинению" неба тем вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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