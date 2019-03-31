2019-03-31T22:55:45+03:00
Общество

"По нему, наверное, еще Ленин катался": В Ульяновске кондуктор выдавала пассажирам трамвая "билеты из прошлого"

Некоторых горожан такое положение дел не устроило
Елизавета МАКАРОВА
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Инцидент произошел в трамвае №9.Инцидент произошел в трамвае №9.Фото: Елизавета МАКАРОВА
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Проезд в ульяновских трамваях вот вот подорожает до 20 рублей. Впрочем, некоторые горожане считают, что поездки в местном электротранспорте не стоят и 17 рублей. Всему виной история, произошедшая накануне в трамвае №9, где пассажиру вместо традиционного билета из валидатора кондуктор выдала старенький замызганный талон

- В чьей заднице они побывали перед продажей, история умалчивает. Однако после моих сомнений в адрес действий контролера, та резко перешла на продажу билетов через валидатор. А потом села на сидение и стала что-то писать. Чуть позже она подошла ко мне и показала какую-то бумагу, которая, якобы, санкционировала ей торговлю старыми ленточными билетиками. То есть в один рейс она почему-то реализовывала драные фантики и валидаторные билетики по своему желанию. Не удивлюсь, если завтра она будет продавать талоны советской эпохи вкупе с этими драными билетиками и валидаторными листочками, - описал ситуацию пассажир в одном из ульяновских пабликов в соцсетях.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Сообщение не обошлось без десятков комментариев. Некоторые горожане отметили, что билеты и вправду выглядят, мягко говоря, не лучшим образом.

- По нему, наверное, еще Ленин катался, - написал один из жителей Ульяновска.

- Наверное билеты сохранились еще с советской эпохи, вот и решили их реализовать, - заметил еще один пользователь соцсетей.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Впрочем, большинство "комментаторов" встало на сторону кондуктора. По их мнению, женщина просто хотела заработать и в этом нет ничего плохого.

- Какие люди стали злые и завистливые. Мы с мамой раньше при выходе всегда кондуктору свои билетики обратно отдавали, особенно при поездке на дачу- было выгодно, благодарили.

- А че задело то так автора? То что ему билетик из одного места достали что ли? Или то что кондуктор хоть как то пытается заработать?

Кроме того, горожане забеспокоились за судьбу женщины-кондуктора. ПО их мнению, после такой огласки ее просто могут уволить с работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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