«У Волги образовались целые пруды этих фекалий»: канализационные стоки Звенигово могут оказаться в Казани

В Марий Эл жители Звенигово бьют тревогу и кричат об экологической катастрофе. Дело в том, что из-за изношенной канализации в городе везде стали образовываться зловонные озера.

Люди записали видеообращение с просьбой спасти не только их, но и жителей других городов, находящихся вниз по течению Волге. Ведь все их неочищенные сточные воды, по их словам, попадают в реку и после могут добраться до Татарстана.

Свой рассказ местная жительница Мария Давыдшина начинает с заявления, что району на решение проблемы ранее выделили 10 миллионов рублей. Однако, по словам женщины, этих средств недостаточно. Чтобы восстановить канализацию требуется порядка 40 миллионов рублей.

- У нас эти озера зловонные по всему городу. Возле Волги образовались целые пруды этих фекалий, которые не замерзают даже зимой. Возле третьей школы разлилось гигантское озеро. Там дети ходят, люди дышат этим круглые сутки. У нас здесь катастрофа! Наш город – жемчужина на Волге, но мы превратились фактически в сточную яму, потому что у нас канализация пропитала землю. Она поступает в воду, она поступает в Волгу. И вместе с водой течением она уйдет в Казань, Зеленодольск. Татарстан, вы тоже не молчите. Это вас тоже касается. Все наши стоки неочищенные, необеззараженные придут к вам. На видео, кажется, что это просто вода, но на самом деле это зловонная жижа наших отходов жизнедеятельности, - признается Мария.

Видеобращение жителей Звенигово об утекающей канализации в Волгу..

В интернете жители Звенигово призывают писать обращения во всевозможные инстанции.