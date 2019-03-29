В Казани на 45-ом году жизни скончался журналист Андрей Смирнов

Март 2019 года оказался месяцем печальных потерь для казанской журналистики. 29 марта стало известно, что в результате продолжительной болезни на 45-ом году жизни скончался журналист издания "КоммерсантЪ" Андрей Смирнов.

Андрей отличался редкими спокойствием и тактом. По работе часто помогал коллегам, и поправлял малоопытных товарищей тактично и аккуратно, как старший товарищ. Нас с ним, впрочем, как и многих коллег из пишущей братии, связывали товарищеские отношения, но личным он не делился почти никогда.

Фото от 2018 годаФото: из личного архива

Профессионалом он был с большой буквы. Всегда тщательно выверял всю полученную информацию и писал такие статьи, которыми зачитывались коллеги по цеху.

Он закончил казанскую школу №23, затем - КГУ.

В ноябре 2018 года он сам позвонил мне, спросил, нет ли у меня знакомых хороших специалистов онкологов. Личных связей с такими специалистами, увы, не было. Только тогда Андрей сказал, что у него возникли трудности.

- С ногами что-то, ходить уже трудно, - ответил он и пожелал здоровья.

Это был наш последний разговор.

У Андрея Смирнова остались супруга и двое детей.

Его фотография на страничке в соцсетяхФото: из личного архива

Место и дата прощания с журналистом будет озвучена позже.

Напомним, 18 марта в реанимации казанской больницы №2 скончался тележурналист Алексей Кулешов. Прощание с ним прошло 20 марта. Алексею было 39 лет. Предварительная причина смерти - осложнения, возникшие в результате пневмонии.